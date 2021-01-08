Сегодня именины: 8 января отмечается 13 именин по церковному календарю

Мужчины
|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Василий
|от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
|Григорий
|от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
|Дмитрий
|от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
|Ефим
|от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»
|Константин
|от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
|Леонид
|от древнегреческого имени Леонидас - «подобный льву», «потомок льва», «сын льва»
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Женщины
|Августина
|женская форма от Августин, происходящего от римского императорского титула augustus - «величественный», «величайший»
|Агриппина
|женская форма от Агриппин, происходящего от римского родового имени Agrippa, происходящего от древнегреческого агриос - «дикий» + хиппос - «лошадь»
|Анфиса
|от древнегреческого имени Антуса, происходящего от антос - «цветок»
|Мария
|от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»