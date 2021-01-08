08.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 8 января отмечается 13 именин по церковному календарю

07:10 08.01.2021 Фото: pxhere
0

По святцам 8 января отмечается 13 именин: 9 мужских и 4 женских.

% name% title
Поздравляем!

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
Ефим от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»
Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
Леонид от древнегреческого имени Леонидас - «подобный льву», «потомок льва», «сын льва»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Женщины

Августина женская форма от Августин, происходящего от римского императорского титула augustus - «величественный», «величайший»
Агриппина женская форма от Агриппин, происходящего от римского родового имени Agrippa, происходящего от древнегреческого агриос - «дикий» + хиппос - «лошадь»
Анфиса от древнегреческого имени Антуса, происходящего от антос - «цветок»
Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»
день ангела именинники именины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас сегодня есть именинники?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Празднование в честь Киккской иконы Божьей Матери 8 января 2021 года. История важнейшего лика
08:50 08-01-2021
Празднование в честь Киккской иконы Божьей Матери 8 января 2021 года. История важнейшего лика
Разбушевался не только коронавирус, но и звери в 2020 году. Самые громкие случаи нападения животных
08:45 08-01-2021
Разбушевался не только коронавирус, но и звери в 2020 году. Самые громкие случаи нападения животных
"БМЗ сервис" - это всегда индивидуальный подход
08:42 08-01-2021
8 января - День Бабьих каш: Кого чествуют сегодня и что нужно делать
08:33 08-01-2021
8 января - День Бабьих каш: Кого чествуют сегодня и что нужно делать
Какой будет школа в России через 20 лет, рассказали ученые
08:30 08-01-2021
Какой будет школа в России через 20 лет, рассказали ученые
Молитва в большой праздник Собора Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года
08:20 08-01-2021
Молитва в большой праздник Собора Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года
Умер в тюрьме растлевавший малолетних нацист в колонии"Дигнидад" Пауль Шефер
08:15 08-01-2021
Умер в тюрьме растлевавший малолетних нацист в колонии
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 8 января 2021 года для всех знаков зодиака
08:10 08-01-2021
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 8 января 2021 года для всех знаков зодиака
На что стоит обратить внимание при посещении бани или сауны? Рекомендация от Роскомнадзора
08:00 08-01-2021
На что стоит обратить внимание при посещении бани или сауны? Рекомендация от Роскомнадзора
Поздравления на Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года: Молитва и традиции важного церковного праздника
07:50 08-01-2021
Поздравления на Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года: Молитва и традиции важного церковного праздника