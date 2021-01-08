Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 января 2021 в России и мире

Список праздников России и мира 8 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День узора из ромбов отмечается 8 января

• Собор Пресвятой Богородицы

• Праздник иконы Божией Матери «Милостивая-Киккская»

• День распространения микробов радости (Joy Germ Day)



• День умасливания гремлинов• День узора из ромбов (Argyle Day)• День компьютерного набора (Typing Day)• День вращения Земли (Earth`s Rotation Day)• День рождения Ким Чен Ына - КНДР• День ванны с пеной (National Bubble Bath Day) - США• День войны с бедностью (War on Poverty Day) - США• Фестиваль женщин (Гинайкратия) - Греция• День английской ириски (National English Toffee Day) - США• День донора костного мозга - Армения• День содружества - Северные Марианские острова• День Тефолаха (Te Po o Tefolaha) - Тувалу• Именины у Николая, Евфимия, Александра, Константина, Дмитрия, Василия, Давида, Марии, Иосифа, Михаила, Леонида• День повитух (Бабьи каши)

Важные даты

1709 в Москве начали издавать "Брюсов календарь"



1851 французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси.1861 в Российской империи вышел первый номер журнала «Вокруг света».1942 Великая Отечественная война: началась Ржевско-Вяземская наступательная операция.1957 Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам.1977 в столице СССР городе Москве осуществлена серия террористических актов.1994 с космодрома Байконур осуществлён запуск российского пилотируемого космического корабля Союз.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend