Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 января 2021 в России и мире

• Собор Пресвятой Богородицы
• Праздник иконы Божией Матери «Милостивая-Киккская»
• День распространения микробов радости (Joy Germ Day)
• День узора из ромбов (Argyle Day)
• День компьютерного набора (Typing Day)
• День вращения Земли (Earth`s Rotation Day)
• День рождения Ким Чен Ына - КНДР
• День ванны с пеной (National Bubble Bath Day) - США
• День войны с бедностью (War on Poverty Day) - США
• Фестиваль женщин (Гинайкратия) - Греция
• День донора костного мозга - Армения
• День содружества - Северные Марианские острова
• День Тефолаха (Te Po o Tefolaha) - Тувалу
• Именины у Николая, Евфимия, Александра, Константина, Дмитрия, Василия, Давида, Марии, Иосифа, Михаила, Леонида
• День повитух (Бабьи каши)
Важные даты
1709 в Москве начали издавать "Брюсов календарь"
1861 в Российской империи вышел первый номер журнала «Вокруг света».
1942 Великая Отечественная война: началась Ржевско-Вяземская наступательная операция.
1957 Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам.
1977 в столице СССР городе Москве осуществлена серия террористических актов.
1994 с космодрома Байконур осуществлён запуск российского пилотируемого космического корабля Союз.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend