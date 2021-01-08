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Общество / Стиль жизни

Почему Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом? Тайна раскрыта

21:20 08.01.2021 Фото: kleo.ru
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Инициатором развода стала Ким.

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Пара прожила в официальном браке 6 лет
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Почему Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом? Тайна раскрытаМирослава Карпович показала горячее фото с Павлом ПрилучнымЕщё 306 новостей

Стало известно, что Ким Кардашьян, не смотря на множественные попытки сохранить брак выступила главным инициатором развода, она «была вынуждена разорвать этот брак ради детей и собственного рассудка».

Женщина не поддержала мужа в решении учувствовать в выборах президента США в 2020-м, возможно это и подлило масла в огонь. Канье Уэст не смог промолчать:  «Ее молчание говорит об очень многом».

Со звездой уже работает адвокат Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам знаменитостей.

знаменитости отношения поклонники развод Ким Кардашьян Канье Уэст Лаура Уэссер
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