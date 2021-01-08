Почему Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом? Тайна раскрыта

Стало известно, что Ким Кардашьян, не смотря на множественные попытки сохранить брак выступила главным инициатором развода, она «была вынуждена разорвать этот брак ради детей и собственного рассудка».

Женщина не поддержала мужа в решении учувствовать в выборах президента США в 2020-м, возможно это и подлило масла в огонь. Канье Уэст не смог промолчать: «Ее молчание говорит об очень многом».

Со звездой уже работает адвокат Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам знаменитостей.