Праздник киккской иконы Божией Матери отмечается 8 января 2021 года: О чем помолиться сегодня чудотворной спасительнице?

Согласно преданию, еще при жизни Богоматери евангелист Лука написал множество ее образов, одним из которых стала Киккская икона Божией Матери

Согласно преданию, еще при жизни Богоматери евангелист Лука написал множество ее образов, одним из которых стала Киккская икона Божией Матери, получившая Ее благословение (на Руси она стала называться икона Божией Матери «Милостивая»).

История

Первоначально икона находилась в Египте, в одной из первых христианских общин, которой ее передал сам апостол Лука. В 980 году, когда завоевавшие Египет арабы-мусульмане стали преследовать христиан, Киккскую икону доставили в Константинополь.

В начале XII века отшельнику Исайе было явлено знамение, что он должен посодействовать, чтобы икона Богородицы Киккская попала на остров Кипр

Так в итоге и произошло, но этому предшествовала долгая история.

Как-то Исайя шел по горной тропе, погрузившись в молитву, и не заметил византийского наместника Мануила Вутомиса, который заблудился здесь во время охоты. Вспыльчивый Мануил ударил старца, так как тот не поприветствовал его, как положено.

Через некоторое время наместник был охвачен непонятным недугом, парализовавшим его. Чуя смерть, он исповедался священнику в своих грехах и вспомнил в том числе, как он избил старого монаха. Тут он понял, что болезнь – это кара за совершенный грех, и велел разыскать старца.

Когда приближенные разыскали Исайю, тому во время молитвы как раз было видение, что на Кипре, на скале Киккос следует выстроить монастырь для Пресвятой Богородицы, который станет ее вечным прибежищем.

После молитвы отшельника Мануил исцелился, а Исайя в благодарность за это попросил, чтобы Киккскую икону Божией Матери перевезли из Византии на Кипр.

Как Киккская икона Божией Матери попала на Кипр

Исцелившись, Мануил сразу же отправился к императору Алексию, у которого дочь была больна подобным недугом, и рассказал о чудотворной молитве монаха. Исайя согласился исцелить девушку, но поставил условие: передать ему икону в случае ее выздоровления. После его молитвы девушка исцелилась, но императору очень не хотелось отдавать икону «Милостивая», и он пошел на хитрость.

С иконы сделали точный список, и Исайя должен был распознать подлинник. Ему помогла пчела, севшая на настоящую икону, и императору пришлось выполнить свое обещание.

Когда икона прибыла на Кипр, жители встретили ее торжественным крестным ходом, и даже деревья преклонились перед святыней (такими они остаются до сих пор). На средства исцеленного Мануила был выстроен монастырь на горе Киккос, по которой она и получила свое название. К чудотворной иконе и поныне стекаются паломники, причем она помогает не только христианам, но и всем страждущим, независимо от веры.

Покрывало Богородицы

Точно неизвестно, когда икона Божией Матери Киккская «Милостивая» покрылась пеленой, закрывающей святые лики, и теперь она постоянно скрыта за красным бархатным покрывалом. Лишь раз в году лик Богородицы открывают при совершении молебна, но существует предание, что дерзнувший взглянуть Ей прямо в глаза патриарх некогда ослеп.

Описание иконы

По иконографическому типу икона Божией Матери «Милостивая» относится к виду «Елеуса» (Милостивая, Умиление), который характеризуется тем, что Младенец Иисус прижимается щекой к щеке Матери.

Значение этого жеста заключается в выражении безграничной любви не только между Сыном и Матерью, но и в их любви ко всему человечеству

В греческом иконописном каноне такой тип икон именуется Гликофилуса (Сладкое лобзание). В то же время есть определенное сходство с «Одигитрией», так как обе главы увенчаны коронами.

В чем помогает Киккская икона Божией Матери

В России особым почитанием пользуется икона Божией Матери «Милостивая» в Зачатьевском монастыре

К ней обращаются с любыми просьбами общего и частного характера, будь то спасение от стихийных бедствий, эпидемий или засухи и вплоть до молитвы Киккской иконе об исцелении от бесплодия, глухоты, немоты, кровотечений и др. Чудотворная икона помогает разрешить любые напасти: восстанавливает мир в семье, решает финансовые проблемы.

Почитание иконы 25 ноября и 8 января.

Источник: omolitvah.ru