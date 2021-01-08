Молитва в день почитания Киккской иконы Божией Матери 8 января 2021 года

В России особым почитанием пользуется икона Божией Матери «Милостивая» в Зачатьевском монастыре

Согласно преданию, еще при жизни Богоматери евангелист Лука написал множество ее образов, одним из которых стала Киккская икона Божией Матери, получившая Ее благословение (на Руси она стала называться икона Божией Матери «Милостивая»).

В чем помогает Киккская икона Божией Матери

В России особым почитанием пользуется икона Божией Матери «Милостивая» в Зачатьевском монастыре

К ней обращаются с любыми просьбами общего и частного характера, будь то спасение от стихийных бедствий, эпидемий или засухи и вплоть до молитвы Киккской иконе об исцелении от бесплодия, глухоты, немоты, кровотечений и др. Чудотворная икона помогает разрешить любые напасти: восстанавливает мир в семье, решает финансовые проблемы.

Почитание иконы 25 ноября и 8 января.

Молитва иконе

О Пресвятая и преблагословенная Мати Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Милостивая Богородице и Приснодево Марие! Припадая к святей и чудотворней иконе Твоей, смиренно молимся Тебе, Благой и Милосердой Заступнице нашей: вонми гласу грешных молений наших, не презри воздыханий от души, виждь скорби и беды нас обышедшия, и яко любвеобильная воистину Мати потщися на помощь нам безпомощным, унылым, во многия и тяжкия грехи впадшим и присно прогневляющим Господа и Создателя нашего, Егоже умоли, Предстательнице наша, да не погубит нас со беззаконими нашими, но явит нам человеколюбную Свою милость. Испроси нам, Владычице, у благости Его, телесное здравие и душевное спасение, благочестное и мирное житие, земли плодоносив, воздуха благорастворение, дожди благовременны и благословение свыше на вся благая дела и начинания наша, и якоже древле призрела еси милостиво на смиренное славословие послушника Афонскаго, воспевавшаго Ти песнь хвалебную пред Пречистою иконою Твоею, и послала еси к нему Архангела Гавриила научити его пети песнь небесную, еюже славословят Тя ангели горе, сице приими благоутробно и наше ныне усердно приносимое Тебе молитвословие, и принеси е Сыну Твоему и Богу, да милостив будет Он нам грешным, и пробавит милость Свою всем чтущим Тя и с верою покланяющимся Святому Образу Твоему.

О Царице Всемилостивая, Мати Божия Всеблагая, простри к Нему Богоносныя Твои руки, имиже Его, яко младенца носила еси, и умоли Его вся ны спасти и избавити погибели вечныя. Яви нам, Владычице, Твоя щедроты: болящия исцели, скорбящия утеши, бедствующим помози: благопоспеши всем нам носити иго Христово в терпении и смирении, сподоби нас благочестно житие сие земное скончати, христианскую непостыдную кончину получити, и Небесное Царствие унаследити, Матерним ходатайством Твоим к рождшемуся от Тебе Христу Богу нашему, Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Источник: omolitvah.ru