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Кредиторы смогут банкротить жителей России в 2021 году

13:15 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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Право на продление моратория касается организаций и индивидуальных предприниматели, чья деятельность попадает в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии.

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В январе в силу вступят законы, касающиеся сразу нескольких сфер жизни

Законы, которые продолжают в январе вступать в силу, наведут порядок с качеством молочной продукции, продажей курительных жидкостей и одноразовых вейпов. Истекают два моратория, введенных властями из-за пандемии.

Заканчивается мораторий на банкротство

После Рождества истекает действие моратория на банкротства по заявлению кредиторов в отношении должников.

В документе, который продлил его первоначальный срок, говорится, что это постановление правительства вступает в силу 7 октября 2020 года и действует в течение 3 месяцев. То есть до 7 января 2021 года включительно.

Речь идет Постановлении Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. N 1587 "О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников".

Правда, у некоторых экспертов есть мнение, что мораторий, конец которого выпал на выходной день, должен закончиться в первый рабочий день, то есть 11 января. Так или иначе, если его снова не продлят, то после новогодних каникул кредиторы смогут приступить к действиям.

Право на продление моратория касается организаций и индивидуальных предприниматели, чья деятельность попадает в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии.

Источник: РГ

7 января банкротство вейпы законы кэшбек молочка наличка
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