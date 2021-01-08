С Крещением Господним красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Крещение Господне (Святое Богоявление) – светлый церковный праздник. Наступает он, когда проходят Рождественские святки. Это удивительное время чудес и волшебства.
В чудесный день так и хочется уделить максимум внимания своим близким и родным. Но не всегда удается быть рядом с семьей. Поэтому стоит заранее подобрать поздравления с Крещением Господним.
Поздравления с Богоявлением в прозе
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В этот прекрасный день, когда на сердце особенно тепло, поздравляю вас от всей христианской души, с добрейшим праздником – Крещением Господним. Сегодня сама природа проникается Божьей Благодатью – святой становится вода. Желаю вам любить друг друга и Господа нашего.
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Крещение — душевный праздник, в нем нет места для горестных мыслей и печали. Сегодня волшебные свойства воды помогут избавиться от тяжелого груза грехов и мир откроется в новом свете — ярком и радостном, полном надежд и возможностей. Желаю всегда находить время для добрых дел, и ты обязательно будешь вознагражден отличным настроением!
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Поздравляю с Крещением Господним. В этот христианский праздник хочу пожелать всего самого святого и небесно-светлого. Пусть уйдут страхи и не будут душить проблемы, в душе наступит согласие, а в голове будут мелькать только светлые и добрые помыслы!
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Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.
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Сегодня, когда на улице лютует январская стужа, от всего православного сердца, с особой радостью поздравляю вас с Крещением Господним. Пусть крещенские морозы, принесут здоровье, а святая вода смоет прегрешения с вашей души.
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Сегодня наступил день великого, благословенного праздника – Крещения Господнего или Богоявления! День, когда христиане проводят очищение души и тела, купаясь в святой воде, смывая с себя тяжесть грехов. Желаю вам в этот день божьего благословения, наставления на пути истинном, крепкого здоровья, светлого духа и ярких, позитивных мыслей!
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Сегодня, когда за окном ядреная стужа и пронизывающий ветер, нам радостно, тепло и спокойно. Ведь Крещение Господне – очень древний, добрый и символичный церковный праздник. Пусть в эти суровые морозы тепло Божьей благодати, отогреет наши прозябшие в мирской суете души.
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Спешу поздравить с Крещением! Пусть крещенская вода охладит душу и очистит от обид и тревог, а чистая любовь согреет и принесет благодать.
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Господне Крещение – удивительный праздник! Ведь всем известно, что в ночь на 19 января вся вода на Земле становится волшебной, приобретает великую исцеления, а некоторые утверждают, что и исполнения желаний. Поздравляя тебя с этим светлым праздником, желаю тебе запастись в этом году таким количеством святой воды, чтобы хватило на весь начавшийся год.
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Поздравляю с этим величайшим христианским праздником и желаю окунуться, как в прорубь, в пучину счастья, любви и удачи! Пусть здоровье будет крепким, энергия бьет ключом и каждый день дарит массу положительных впечатлений, и эмоций!
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Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много добрых друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!
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Поздравляю с православным праздником — Крещение Господне! Пусть Всевышний освятит ваше сердце миром, счастьем и здоровьем. Прекрасного духа, мудрости и терпения вашему дому!
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С Крещением! Желаю быть здравым, молодым, активным, чаще закаляться и не опасаться простуды. Пусть крещенские холода уберегут тебя от всякой болезни, даруют радость и тепло.
Поздравления с Крещением Господним в стихах
Отправить красивое поздравление с Крещением Господним – это самый лучший способ подарить частичку своего тепла и любви тем, кто на данный момент находится далеко. И не важно, как вы поздравите родного человека – своими словами, открыткой или в стихах. Важно ваше внимание и тепло.
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В день Крещения Господня
Поздравляю вас любя.
Пусть святой, великий праздник
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Сегодня праздник дорогой,
Крещение господне,
Мы поздравляем всей душой,
И будьте бога склоны.
В подарок этот поздравок,
Примите вы на счастье,
Разгонит все ненастья.
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Пусть крещенская холодная вода
Вам придаст здоровья, силы на года,
Смоет грусть-тоску и тяжкий груз проблем,
Годы долгие Господь пусть дарит всем!
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Пусть Вера твоя не ослабнет,
И крепнет с годами твой Дух.
Судьба пусть тебя не обманет,
С Крещеньем Господним, мой друг.
Пускай Надежда в жизни не угаснет,
Любовь тебя согреет в холода,
Господь пускай подарит счастье,
И здравие на долгие года!
***
Пусть в день Крещения зимний, яркий,
Тебе подарит жизнь подарки:
Сполна и здоровья и любви.
Будь мудрой, счастливо живи.
***
В праздник Крещение,
Пусть очистится душа,
Священна и чиста,
Отступит прочь беда,
Исчезнет злая грусть,
И счастьем освещен,
Твой будет в жизни путь,
Ты только веру не теряй,
Живем ведь не напрасно,
И будет всё прекрасно!
***
В Богоявление Господне
От грусти будем мы свободны,
Очистим души, станем лучше,
Покоя в сердце на нарушим.
И укрепим святую Веру!
***
Пускай в Крещенские морозы
Напасти, горести уйдут,
От счастья только льются слезы,
А дни лишь радость пусть несут.
Желаю, чтобы все смеялись,
И грусть забыли навсегда.
И не страдали никогда.
***
Крещенье — таинство Господне,
И светлый праздник в январе,
Желаем всем на белом свете
Быть милосердней и мудрей!
***
За окном крещенские морозы,
От всей души хочу я Вам сказать,
Чтоб на глазах не появлялись слезы,
Ну что ещё сегодня пожелать.
Здоровье чтобы крепким было,
Пускай удача Вас сопроводит.
Пусть никогда не покидают силы,
Счастливая звезда всегда горит!
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Славный праздник Крещенье настал,
Нам с грехами пора расставаться,
Поздравляем мы всех от души,
Пусть мечты начинают сбываться!
***
С Крещением Господним Вас, друзья!
Пусть добрый ангел с Вами будет,
Забыть все старые обиды,
Сказать прости, сказать прощаю,
И вспомнить добрые дела.
А вот о грустном, дорогие,
Желаю Вам не думать никогда.
Любви, добра, надежды, веры,
Мгновений светлых каждый день,
На много-много лет вперед!
***
Когда-то принял Иисус Крещение,
И стала в этот день вода святой,
Пускай больным дарует исцеление,
А в дом приносит радость и покой.
Пусть Дух Святой, как голубь белый,
Своим теплом и радостью согреет
В морозный день Крещения всех всегда.
***
Пусть крещенские морозы
Не остудят вам сердца.
Вас с Крещением поздравляю,
И желаю чтить Творца.
***
Поздравляем Вас с Крещением,
С Господним Богоявлением,
Пускай же вода и небо святое
От бед и от горя навеки укроет.
Картинки-поздравления на праздник Крещения
Источник: omolitvah.ru