07.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

С Крещением Господним красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

04:00 08.01.2021 Фото: omolitvah.ru
0

Сохраняйте поздравки заранее, совсем скоро вам понадобятся теплые слова поздравления для близких и родных!

% name% title
С Крещением Господним

Крещение Господне (Святое Богоявление) – светлый церковный праздник. Наступает он, когда проходят Рождественские святки. Это удивительное время чудес и волшебства.

В чудесный день так и хочется уделить максимум внимания своим близким и родным. Но не всегда удается быть рядом с семьей. Поэтому стоит заранее подобрать поздравления с Крещением Господним.

Поздравления с Богоявлением в прозе

***

В этот прекрасный день, когда на сердце особенно тепло, поздравляю вас от всей христианской души, с добрейшим праздником – Крещением Господним. Сегодня сама природа проникается Божьей Благодатью – святой становится вода. Желаю вам любить друг друга и Господа нашего.

***

Крещение — душевный праздник, в нем нет места для горестных мыслей и печали. Сегодня волшебные свойства воды помогут избавиться от тяжелого груза грехов и мир откроется в новом свете — ярком и радостном, полном надежд и возможностей. Желаю всегда находить время для добрых дел, и ты обязательно будешь вознагражден отличным настроением!

***

Поздравляю с Крещением Господним. В этот христианский праздник хочу пожелать всего самого святого и небесно-светлого. Пусть уйдут страхи и не будут душить проблемы, в душе наступит согласие, а в голове будут мелькать только светлые и добрые помыслы!

***

Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

***

Сегодня, когда на улице лютует январская стужа, от всего православного сердца, с особой радостью поздравляю вас с Крещением Господним. Пусть крещенские морозы, принесут здоровье, а святая вода смоет прегрешения с вашей души.

***

Сегодня наступил день великого, благословенного праздника – Крещения Господнего или Богоявления! День, когда христиане проводят очищение души и тела, купаясь в святой воде, смывая с себя тяжесть грехов. Желаю вам в этот день божьего благословения, наставления на пути истинном, крепкого здоровья, светлого духа и ярких, позитивных мыслей!

***

Сегодня, когда за окном ядреная стужа и пронизывающий ветер, нам радостно, тепло и спокойно. Ведь Крещение Господне – очень древний, добрый и символичный церковный праздник. Пусть в эти суровые морозы тепло Божьей благодати, отогреет наши прозябшие в мирской суете души.

***

Спешу поздравить с Крещением! Пусть крещенская вода охладит душу и очистит от обид и тревог, а чистая любовь согреет и принесет благодать.

***

Господне Крещение – удивительный праздник! Ведь всем известно, что в ночь на 19 января вся вода на Земле становится волшебной, приобретает великую исцеления, а некоторые утверждают, что и исполнения желаний. Поздравляя тебя с этим светлым праздником, желаю тебе запастись в этом году таким количеством святой воды, чтобы хватило на весь начавшийся год.

***

Поздравляю с этим величайшим христианским праздником и желаю окунуться, как в прорубь, в пучину счастья, любви и удачи! Пусть здоровье будет крепким, энергия бьет ключом и каждый день дарит массу положительных впечатлений, и эмоций!

***

Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много добрых друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!

***

Поздравляю с православным праздником — Крещение Господне! Пусть Всевышний освятит ваше сердце миром, счастьем и здоровьем. Прекрасного духа, мудрости и терпения вашему дому!

***

С Крещением! Желаю быть здравым, молодым, активным, чаще закаляться и не опасаться простуды. Пусть крещенские холода уберегут тебя от всякой болезни, даруют радость и тепло.

Поздравления с Крещением Господним в стихах

Отправить красивое поздравление с Крещением Господним – это самый лучший способ подарить частичку своего тепла и любви тем, кто на данный момент находится далеко. И не важно, как вы поздравите родного человека – своими словами, открыткой или в стихах. Важно ваше внимание и тепло.

***

В день Крещения Господня
Поздравляю вас любя.
Пусть святой, великий праздник

Свет подарит в мраке дня.

***

Сегодня праздник дорогой,
Крещение господне,
Мы поздравляем всей душой,
И будьте бога склоны.

В подарок этот поздравок,
Примите вы на счастье,

Он как воды живой глоток,
Разгонит все ненастья.

***

Пусть крещенская холодная вода
Вам придаст здоровья, силы на года,
Смоет грусть-тоску и тяжкий груз проблем,
Годы долгие Господь пусть дарит всем!

***

Пусть Вера твоя не ослабнет,
И крепнет с годами твой Дух.
Судьба пусть тебя не обманет,
С Крещеньем Господним, мой друг.

Пускай Надежда в жизни не угаснет,
Любовь тебя согреет в холода,
Господь пускай подарит счастье,
И здравие на долгие года!

***

Пусть в день Крещения зимний, яркий,
Тебе подарит жизнь подарки:
Сполна и здоровья и любви.
Будь мудрой, счастливо живи.

***

В праздник Крещение,
Пусть очистится душа,

Ведь суть его конечно,
Священна и чиста,
Отступит прочь беда,
Исчезнет злая грусть,
И счастьем освещен,
Твой будет в жизни путь,
Ты только веру не теряй,
Живем ведь не напрасно,
Мечты свои осуществляй,
И будет всё прекрасно!

***

В Богоявление Господне
От грусти будем мы свободны,
Очистим души, станем лучше,
Покоя в сердце на нарушим.
И укрепим святую Веру!

Добра вам, радости — без меры!

***

Пускай в Крещенские морозы
Напасти, горести уйдут,
От счастья только льются слезы,
А дни лишь радость пусть несут.
Желаю, чтобы все смеялись,
И грусть забыли навсегда.

Любовью все лишь восхищались,
И не страдали никогда.

***

Крещенье — таинство Господне,
И светлый праздник в январе,
Желаем всем на белом свете
Быть милосердней и мудрей!

***

За окном крещенские морозы,
От всей души хочу я Вам сказать,
Чтоб на глазах не появлялись слезы,
Ну что ещё сегодня пожелать.

Здоровье чтобы крепким было,
Пускай удача Вас сопроводит.
Пусть никогда не покидают силы,
Счастливая звезда всегда горит!

***

Славный праздник Крещенье настал,
Нам с грехами пора расставаться,
Поздравляем мы всех от души,
Пусть мечты начинают сбываться!

***

С Крещением Господним Вас, друзья!
Пусть добрый ангел с Вами будет,

Желаю Вам я в этот день:
Забыть все старые обиды,
Сказать прости, сказать прощаю,
И вспомнить добрые дела.
А вот о грустном, дорогие,
Желаю Вам не думать никогда.
Любви, добра, надежды, веры,
Мгновений светлых каждый день,
Ну и конечно же здоровья,
На много-много лет вперед!

***

Когда-то принял Иисус Крещение,
И стала в этот день вода святой,
Пускай больным дарует исцеление,
А в дом приносит радость и покой.
Пусть Дух Святой, как голубь белый,

Что снизошел когда-то на Христа,
Своим теплом и радостью согреет
В морозный день Крещения всех всегда.

***

Пусть крещенские морозы
Не остудят вам сердца.
Вас с Крещением поздравляю,
И желаю чтить Творца.

***

Поздравляем Вас с Крещением,
С Господним Богоявлением,
Пускай же вода и небо святое
От бед и от горя навеки укроет.

Картинки-поздравления на праздник Крещения

% name% title
С Крещением Господним
% name% title
С Крещением Господним
% name% title
С Крещением Господним
% name% title
С Крещением Господним
% name% title
С Крещением Господним
% name% title
С Крещением Господним

Источник: omolitvah.ru

крещение открытки поздравления праздник проза стихи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Окунаетесь на Крещение в прорубь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Крещением Господним красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
04:00 08-01-2021
С Крещением Господним красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
Сильные молитвы Пресвятой Богородице при беременности в праздник Собора Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года
03:00 08-01-2021
Сильные молитвы Пресвятой Богородице при беременности в праздник Собора Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года
Точный гороскоп на Собор Пресвятой Богородицы в пятницу 8 января для каждого знака зодиака индивидуально
02:00 08-01-2021
Точный гороскоп на Собор Пресвятой Богородицы в пятницу 8 января для каждого знака зодиака индивидуально
Можно ли лежать в ванной при месячных?
01:00 08-01-2021
Можно ли лежать в ванной при месячных?
Праздник киккской иконы Божией Матери отмечается 8 января 2021 года: О чем помолиться сегодня чудотворной спасительнице?
00:59 08-01-2021
Праздник киккской иконы Божией Матери отмечается 8 января 2021 года: О чем помолиться сегодня чудотворной спасительнице?
Главные молитвы в праздник Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года
23:50 07-01-2021
Главные молитвы в праздник Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года
Почему нельзя купаться на Рождество Христово?
23:45 07-01-2021
Почему нельзя купаться на Рождество Христово?
Рождественские гадания на любовь, суженного и свадьбу
22:50 07-01-2021
Рождественские гадания на любовь, суженного и свадьбу
Алкоголь и коронавирус: Сколько можно пить и какие напитки разрешены
22:20 07-01-2021
Алкоголь и коронавирус: Сколько можно пить и какие напитки разрешены
Таксист отказался везти пассажирку без денег: Ее останки нашли через год в поле 1
22:19 07-01-2021
Таксист отказался везти пассажирку без денег: Ее останки нашли через год в поле