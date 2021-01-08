С Крещением Господним красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Сохраняйте поздравки заранее, совсем скоро вам понадобятся теплые слова поздравления для близких и родных!

С Крещением Господним

Крещение Господне (Святое Богоявление) – светлый церковный праздник. Наступает он, когда проходят Рождественские святки. Это удивительное время чудес и волшебства.

В чудесный день так и хочется уделить максимум внимания своим близким и родным. Но не всегда удается быть рядом с семьей. Поэтому стоит заранее подобрать поздравления с Крещением Господним.

Поздравления с Богоявлением в прозе

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В этот прекрасный день, когда на сердце особенно тепло, поздравляю вас от всей христианской души, с добрейшим праздником – Крещением Господним. Сегодня сама природа проникается Божьей Благодатью – святой становится вода. Желаю вам любить друг друга и Господа нашего.

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Крещение — душевный праздник, в нем нет места для горестных мыслей и печали. Сегодня волшебные свойства воды помогут избавиться от тяжелого груза грехов и мир откроется в новом свете — ярком и радостном, полном надежд и возможностей. Желаю всегда находить время для добрых дел, и ты обязательно будешь вознагражден отличным настроением!

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Поздравляю с Крещением Господним. В этот христианский праздник хочу пожелать всего самого святого и небесно-светлого. Пусть уйдут страхи и не будут душить проблемы, в душе наступит согласие, а в голове будут мелькать только светлые и добрые помыслы!

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Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

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Сегодня, когда на улице лютует январская стужа, от всего православного сердца, с особой радостью поздравляю вас с Крещением Господним. Пусть крещенские морозы, принесут здоровье, а святая вода смоет прегрешения с вашей души.

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Сегодня наступил день великого, благословенного праздника – Крещения Господнего или Богоявления! День, когда христиане проводят очищение души и тела, купаясь в святой воде, смывая с себя тяжесть грехов. Желаю вам в этот день божьего благословения, наставления на пути истинном, крепкого здоровья, светлого духа и ярких, позитивных мыслей!

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Сегодня, когда за окном ядреная стужа и пронизывающий ветер, нам радостно, тепло и спокойно. Ведь Крещение Господне – очень древний, добрый и символичный церковный праздник. Пусть в эти суровые морозы тепло Божьей благодати, отогреет наши прозябшие в мирской суете души.

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Спешу поздравить с Крещением! Пусть крещенская вода охладит душу и очистит от обид и тревог, а чистая любовь согреет и принесет благодать.

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Господне Крещение – удивительный праздник! Ведь всем известно, что в ночь на 19 января вся вода на Земле становится волшебной, приобретает великую исцеления, а некоторые утверждают, что и исполнения желаний. Поздравляя тебя с этим светлым праздником, желаю тебе запастись в этом году таким количеством святой воды, чтобы хватило на весь начавшийся год.

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Поздравляю с этим величайшим христианским праздником и желаю окунуться, как в прорубь, в пучину счастья, любви и удачи! Пусть здоровье будет крепким, энергия бьет ключом и каждый день дарит массу положительных впечатлений, и эмоций!

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Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много добрых друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!

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Поздравляю с православным праздником — Крещение Господне! Пусть Всевышний освятит ваше сердце миром, счастьем и здоровьем. Прекрасного духа, мудрости и терпения вашему дому!

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С Крещением! Желаю быть здравым, молодым, активным, чаще закаляться и не опасаться простуды. Пусть крещенские холода уберегут тебя от всякой болезни, даруют радость и тепло.

Поздравления с Крещением Господним в стихах

Отправить красивое поздравление с Крещением Господним – это самый лучший способ подарить частичку своего тепла и любви тем, кто на данный момент находится далеко. И не важно, как вы поздравите родного человека – своими словами, открыткой или в стихах. Важно ваше внимание и тепло.

***

В день Крещения Господня

Поздравляю вас любя.

Пусть святой, великий праздник



Свет подарит в мраке дня.

***

Сегодня праздник дорогой,

Крещение господне,

Мы поздравляем всей душой,

И будьте бога склоны.

В подарок этот поздравок,

Примите вы на счастье,



Он как воды живой глоток,Разгонит все ненастья.

***

Пусть крещенская холодная вода

Вам придаст здоровья, силы на года,

Смоет грусть-тоску и тяжкий груз проблем,

Годы долгие Господь пусть дарит всем!

***

Пусть Вера твоя не ослабнет,

И крепнет с годами твой Дух.

Судьба пусть тебя не обманет,

С Крещеньем Господним, мой друг.

Пускай Надежда в жизни не угаснет,

Любовь тебя согреет в холода,

Господь пускай подарит счастье,

И здравие на долгие года!

***

Пусть в день Крещения зимний, яркий,

Тебе подарит жизнь подарки:

Сполна и здоровья и любви.

Будь мудрой, счастливо живи.

***

В праздник Крещение,

Пусть очистится душа,



Ведь суть его конечно,Священна и чиста,Отступит прочь беда,Исчезнет злая грусть,И счастьем освещен,Твой будет в жизни путь,Ты только веру не теряй,Живем ведь не напрасно,Мечты свои осуществляй,И будет всё прекрасно!

***

В Богоявление Господне

От грусти будем мы свободны,

Очистим души, станем лучше,

Покоя в сердце на нарушим.

И укрепим святую Веру!



Добра вам, радости — без меры!

***

Пускай в Крещенские морозы

Напасти, горести уйдут,

От счастья только льются слезы,

А дни лишь радость пусть несут.

Желаю, чтобы все смеялись,

И грусть забыли навсегда.



Любовью все лишь восхищались,И не страдали никогда.

***

Крещенье — таинство Господне,

И светлый праздник в январе,

Желаем всем на белом свете

Быть милосердней и мудрей!

***

За окном крещенские морозы,

От всей души хочу я Вам сказать,

Чтоб на глазах не появлялись слезы,

Ну что ещё сегодня пожелать.

Здоровье чтобы крепким было,

Пускай удача Вас сопроводит.

Пусть никогда не покидают силы,

Счастливая звезда всегда горит!

***

Славный праздник Крещенье настал,

Нам с грехами пора расставаться,

Поздравляем мы всех от души,

Пусть мечты начинают сбываться!

***

С Крещением Господним Вас, друзья!

Пусть добрый ангел с Вами будет,



Желаю Вам я в этот день:Забыть все старые обиды,Сказать прости, сказать прощаю,И вспомнить добрые дела.А вот о грустном, дорогие,Желаю Вам не думать никогда.Любви, добра, надежды, веры,Мгновений светлых каждый день,Ну и конечно же здоровья,На много-много лет вперед!

***

Когда-то принял Иисус Крещение,

И стала в этот день вода святой,

Пускай больным дарует исцеление,

А в дом приносит радость и покой.

Пусть Дух Святой, как голубь белый,



Что снизошел когда-то на Христа,Своим теплом и радостью согреетВ морозный день Крещения всех всегда.

***

Пусть крещенские морозы

Не остудят вам сердца.

Вас с Крещением поздравляю,

И желаю чтить Творца.

***

Поздравляем Вас с Крещением,

С Господним Богоявлением,

Пускай же вода и небо святое

От бед и от горя навеки укроет.

Картинки-поздравления на праздник Крещения

С Крещением Господним

С Крещением Господним

С Крещением Господним

С Крещением Господним

С Крещением Господним

С Крещением Господним

Источник: omolitvah.ru