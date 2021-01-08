Рождественские колядки на святочные дни 2021

Суть Рождественских колядок в том, чтобы возвестить всех людей о рождении Спасителя.

Колядки — это обрядовые песни, которые поют в святочные дни, в том числе и в ночь перед Рождеством

Колядки — это обрядовые песни, которые поют в святочные дни, в том числе и в ночь перед Рождеством. Это песни с пожеланиями здоровья, счастья, богатства, хорошего урожая. Колядование — старинная народная традиция, которая в особенности была распространена в деревнях и селах.

История колядования в России изначально была связана с языческими Богами. Раньше колядовать ходили в день зимнего солнцестояния. У славян именно этот день являлся рождеством Божества — Солнца. Колядующие ходили по улицам, пели обрядовые песни и возвещали всех о рождении Солнца. Позже, с проникновением христианства, колядование было приурочено к Рождеству Христову. Так, в колядках появились библейские мотивы, а люди стали славить рождение Христа.

Суть Рождественских колядок в том, чтобы возвестить всех людей о рождении Спасителя. Ряженые (именно так назывались те, кто колядовал) стучались в каждый дом и зазывали хозяев колядовальными песнями. Хозяева, по обычаю, должны были дать что-то со своего праздничного стола.

Особое внимание уделялось костюмам: ряженые были одеты в шубы и тулупы наизнанку, на лицах были маски животных, в руках — мешки для сбора даров. Изюминка этой традиции — в песнях-колядках. В словах колядок восхваляется Христос, а также поются поздравления и пожелания добра.

Текст колядок и колядовальные песни

Коляда, коляда

Отворяйте ворота,

Доставайте сундучки,

Подавайте пятачки.

Хоть рубь,

Хоть пятак,



Не уйдём из дома так!Дайте нам конфетку,А можно и монеткуНе жалейте ничегоНакануне рождество!

Коляда, коляда,

Кто не даст пирога,

Мы корову за рога,



Кто не даст пышки,Мы тому в лоб шишки,Кто не даст пятачок,Тому шею на бочок.

Пришла коляда

Накануне Рождества,

Дайте коровку,

Масляну головку.



А дай бог тому,Кто в этом дому.Ему рожь густа,Рожь ужимиста.Ему с колосу осьмина,Из зерна ему коврига,Из полузерна — пирог.Наделил бы вас ГосподьИ житьем, и бытием,И богатством.И создай вам, Господи, Еще лучше того!

Ангел с неба к нам спустился,

И сказал Иисус родился.

Мы пришли его прославить,

И вас с праздником поздравить.

Сеем, веем, повеваем,



С Рождеством вас поздравляем!Вы Христа прославляйте,Угощенья нам давайте!

Желаем вам счастливого Рождества и Крещения!

Источник: dailyhoro.ru