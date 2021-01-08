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Рождественские колядки на святочные дни 2021

05:00 08.01.2021 Фото: dailyhoro.ru
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Суть Рождественских колядок в том, чтобы возвестить всех людей о рождении Спасителя.

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Колядки — это обрядовые песни, которые поют в святочные дни, в том числе и в ночь перед Рождеством

Колядки — это обрядовые песни, которые поют в святочные дни, в том числе и в ночь перед Рождеством. Это песни с пожеланиями здоровья, счастья, богатства, хорошего урожая. Колядование — старинная народная традиция, которая в особенности была распространена в деревнях и селах.

История колядования в России изначально была связана с языческими Богами. Раньше колядовать ходили в день зимнего солнцестояния. У славян именно этот день являлся рождеством Божества — Солнца. Колядующие ходили по улицам, пели обрядовые песни и возвещали всех о рождении Солнца. Позже, с проникновением христианства, колядование было приурочено к Рождеству Христову. Так, в колядках появились библейские мотивы, а люди стали славить рождение Христа.

Суть Рождественских колядок в том, чтобы возвестить всех людей о рождении Спасителя. Ряженые (именно так назывались те, кто колядовал) стучались в каждый дом и зазывали хозяев колядовальными песнями. Хозяева, по обычаю, должны были дать что-то со своего праздничного стола.

Особое внимание уделялось костюмам: ряженые были одеты в шубы и тулупы наизнанку, на лицах были маски животных, в руках — мешки для сбора даров. Изюминка этой традиции — в песнях-колядках. В словах колядок восхваляется Христос, а также поются поздравления и пожелания добра.

Текст колядок и колядовальные песни

Коляда, коляда
Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
Хоть рубь,
Хоть пятак,

Не уйдём из дома так!
Дайте нам конфетку,
А можно и монетку
Не жалейте ничего
Накануне рождество!

Коляда, коляда,
Кто не даст пирога,
Мы корову за рога,

Кто не даст пышки,
Мы тому в лоб шишки,
Кто не даст пятачок,
Тому шею на бочок.

Пришла коляда
Накануне Рождества,
Дайте коровку,
Масляну головку.

А дай бог тому,
Кто в этом дому.
Ему рожь густа,
Рожь ужимиста.
Ему с колосу осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна — пирог.
Наделил бы вас Господь
И житьем, и бытием,
И богатством.
И создай вам, Господи, Еще лучше того!

Ангел с неба к нам спустился,
И сказал Иисус родился.
Мы пришли его прославить,
И вас с праздником поздравить.

Сеем, веем, повеваем,

С Рождеством вас поздравляем!
Вы Христа прославляйте,
Угощенья нам давайте!

Желаем вам счастливого Рождества и Крещения!

Источник: dailyhoro.ru

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