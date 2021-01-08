Рождественские колядки на святочные дни 2021

Колядки — это обрядовые песни, которые поют в святочные дни, в том числе и в ночь перед Рождеством. Это песни с пожеланиями здоровья, счастья, богатства, хорошего урожая. Колядование — старинная народная традиция, которая в особенности была распространена в деревнях и селах.
История колядования в России изначально была связана с языческими Богами. Раньше колядовать ходили в день зимнего солнцестояния. У славян именно этот день являлся рождеством Божества — Солнца. Колядующие ходили по улицам, пели обрядовые песни и возвещали всех о рождении Солнца. Позже, с проникновением христианства, колядование было приурочено к Рождеству Христову. Так, в колядках появились библейские мотивы, а люди стали славить рождение Христа.
Суть Рождественских колядок в том, чтобы возвестить всех людей о рождении Спасителя. Ряженые (именно так назывались те, кто колядовал) стучались в каждый дом и зазывали хозяев колядовальными песнями. Хозяева, по обычаю, должны были дать что-то со своего праздничного стола.
Особое внимание уделялось костюмам: ряженые были одеты в шубы и тулупы наизнанку, на лицах были маски животных, в руках — мешки для сбора даров. Изюминка этой традиции — в песнях-колядках. В словах колядок восхваляется Христос, а также поются поздравления и пожелания добра.
Текст колядок и колядовальные песни
Коляда, коляда
Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
Хоть рубь,
Хоть пятак,
Дайте нам конфетку,
А можно и монетку
Не жалейте ничего
Накануне рождество!
Коляда, коляда,
Кто не даст пирога,
Мы корову за рога,
Мы тому в лоб шишки,
Кто не даст пятачок,
Тому шею на бочок.
Пришла коляда
Накануне Рождества,
Дайте коровку,
Масляну головку.
Кто в этом дому.
Ему рожь густа,
Рожь ужимиста.
Ему с колосу осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна — пирог.
Наделил бы вас Господь
И богатством.
И создай вам, Господи, Еще лучше того!
Ангел с неба к нам спустился,
И сказал Иисус родился.
Мы пришли его прославить,
И вас с праздником поздравить.
Сеем, веем, повеваем,
Вы Христа прославляйте,
Угощенья нам давайте!
Желаем вам счастливого Рождества и Крещения!
Источник: dailyhoro.ru