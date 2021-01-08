Это не варенье в общепринятом смысле, а лечебный эликсир. Такое варенье можно готовить не только из еловой, но и сосновой, кедровой шишки, лиственницы.

Варенье из шишек сосны

Приготовьте по этому рецепту невероятно полезное варенье из шишек сосны – эта необычная заготовка получается очень вкусной!

Ингредиенты

1 стакан сахар



1 стакан вода1 стакан сосновые шишки

Как приготовить

Перебрать сосновые шишки, промыть, проследить чтобы из них были удалены загрязнения и возможные насекомые.

Воду вылить в кастрюлю, поставить на плиту на сильный огонь – как только закипит, всыпать сахар, перемешать и растворить его.

Выложить шишки в приготовленный сироп, довести на медленном огне до кипения, после закипания 5мин проварить, затем выключить плиту и дать шишкам в сиропе остыть, накрыв кастрюлю.

Когда шишки в сиропе остынут, снова довести их на медленном огне до кипения, затем опять остудить и после в третий раз поставить вариться.

После закипания в третий раз варить сосновые шишки также 5мин, затем выключить плиту и ложкой выложить шишки в литровые стерилизованные банки и залить до верха банок сиропом.

Укупорить банки с вареньем из шишек сосны стерильными крышками, оставить остывать при комнатной температуре.

Далее убрать варенье из сосновых шишек на хранение в прохладное место.

Удачного приготовления!

Источник: cookpad.com