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Варенье из шишек сосны

13:20 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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Это не варенье в общепринятом смысле, а лечебный эликсир. Такое варенье можно готовить не только из еловой, но и сосновой, кедровой шишки, лиственницы.

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Варенье из шишек сосны

Приготовьте по этому рецепту невероятно полезное варенье из шишек сосны – эта необычная заготовка получается очень вкусной!

Ингредиенты

1 стакан сахар

1 стакан вода
1 стакан сосновые шишки

Как приготовить

Перебрать сосновые шишки, промыть, проследить чтобы из них были удалены загрязнения и возможные насекомые.

Воду вылить в кастрюлю, поставить на плиту на сильный огонь – как только закипит, всыпать сахар, перемешать и растворить его.

Выложить шишки в приготовленный сироп, довести на медленном огне до кипения, после закипания 5мин проварить, затем выключить плиту и дать шишкам в сиропе остыть, накрыв кастрюлю.

Когда шишки в сиропе остынут, снова довести их на медленном огне до кипения, затем опять остудить и после в третий раз поставить вариться.

После закипания в третий раз варить сосновые шишки также 5мин, затем выключить плиту и ложкой выложить шишки в литровые стерилизованные банки и залить до верха банок сиропом.

Укупорить банки с вареньем из шишек сосны стерильными крышками, оставить остывать при комнатной температуре.

Далее убрать варенье из сосновых шишек на хранение в прохладное место.

Удачного приготовления!

Источник: cookpad.com

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