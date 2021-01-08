Приготовьте по этому рецепту невероятно полезное варенье из шишек сосны – эта необычная заготовка получается очень вкусной!
Ингредиенты
1 стакан сахар
1 стакан сосновые шишки
Как приготовить
Перебрать сосновые шишки, промыть, проследить чтобы из них были удалены загрязнения и возможные насекомые.
Воду вылить в кастрюлю, поставить на плиту на сильный огонь – как только закипит, всыпать сахар, перемешать и растворить его.
Выложить шишки в приготовленный сироп, довести на медленном огне до кипения, после закипания 5мин проварить, затем выключить плиту и дать шишкам в сиропе остыть, накрыв кастрюлю.
Когда шишки в сиропе остынут, снова довести их на медленном огне до кипения, затем опять остудить и после в третий раз поставить вариться.
После закипания в третий раз варить сосновые шишки также 5мин, затем выключить плиту и ложкой выложить шишки в литровые стерилизованные банки и залить до верха банок сиропом.
Укупорить банки с вареньем из шишек сосны стерильными крышками, оставить остывать при комнатной температуре.
Далее убрать варенье из сосновых шишек на хранение в прохладное место.
Удачного приготовления!
Источник: cookpad.com