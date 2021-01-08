Когда на работу: Дата первого рабочего дня в 2021 году после новогодних каникул

В 2021 году россиянам выходить на работу 11 января – это первый официальный рабочий день.

Не забывайте—праздники не бесконечны

Новогодние каникулы у россиян продолжаются. Самый главный праздник года отмечен, а сегодня, 7 января – Рождество. Еще несколько дней, и будут доедены все сладости, сытные калорийные салаты, выпиты напитки, шампанское. 10-дневный отдых пойдет на пользу тем, кто работает не покладая рук. Скоро вновь на работу, а ведь так хочется, чтобы праздничная атмосфера не развеивалась.

Даже сегодня россияне продолжают обмениваться подарками, готовить вкуснейшие блюда. Как минимум 3 дня можно полноценно отдыхать, зная, что утром не нужно рано вставать и собираться на работу. Когда первый трудовой день, можно узнать из производственного календаря: в нем также содержится информация о переносе праздников, норме рабочих часов. Календарь помогает планировать отпуск, путешествия и дополнительные выходные.

Когда россияне должны выйти на работу в 2021 году

Новогодние праздники начались с 31 декабря 2020 года. Чиновники предприняли очередную попытку сократить их до двух дней: то есть, чтобы россияне вышли на работу 2 января 2021 года. Однако безрезультатно. В этот раз власть объявила 10-дневные каникулы, что очень порадовало граждан. К тому же, в Минтруде также поддерживают идею длительного отдыха трудящихся.

Почему чиновники против, чтобы новогодние праздники длились как можно дольше? Они утверждают, что долгие гуляния время экономике и бюджету страны. Так, 10-дневный простой производств – это убытки, оцениваемые в миллиарды рублей. Мало того, отмечают инициаторы идеи сократить новогодние праздники, подобные «загулы» — вред здоровью граждан. Ведь что делают люди в эти дни? Едят салаты, высококалорийную пищу и пьют. Впрочем, эти доводы по-прежнему не влияют на решение властей.

В 2021 году россиянам выходить на работу 11 января – это первый официальный рабочий день. В течение этого месяца по производственному календарю граждане гуляют:

1, 4 – 6, 8 числа – праздничные дни; 2, 3, 9, 10 числа – календарные выходные; 7 числа – Рождество.

Нерабочий день 2 января перенесли на 5 ноября, а 3 января – на 31 декабря.

Норма рабочих часов в январе 2021 года с учетом новогодних праздников

Из-за новогодних праздников январь стал самым коротким рабочим месяцем: почти половина его дней – выходные. В связи с этим изменилась норма рабочих часов. Поэтому, в январе россиянам нужно отработать всего:

120 часов – если трудовая неделя состоит из 40 рабочих часов; 108 часов – если трудовая неделя состоит из 36 рабочих часов; 72 часа – если трудовая неделя состоит из 24 рабочих часов.

Источник: Пронедра