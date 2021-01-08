Будет ли индексация пенсии работающим пенсионерам весной 2021 года

Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Свои идеи чиновники должны представить главе государства уже до 1 февраля 2021 года. В свое время на скором решении вопроса настаивали в Федерации профсоюзов России, а также в СПЧ.

Поправки в конституцию гласили—Пенсии в стране должны расти

В 2021 году в России ожидается рост пенсий работающих пенсионеров. Индексацию, которую трудящиеся граждане не видели с 2016 года, обещают вернуть и сделать регулярной. Как и в случае с неработающими пенсионерами, власти обещают, что их пенсии будут расти ежегодно.

Как проиндексируют пенсии работающим пенсионерам в 2021 году

Правительству необходимо найти источники финансирования индексации пенсий трудящимся гражданам. Экономисты подсчитали, что на повышение выплат потребуется в среднем около 9 миллиардов рублей. В России насчитывается чуть более 9 миллионов пенсионеров, занятых трудовой деятельностью. Их пенсии не растут с 2016 года.

Как будут расти выплаты, в правительстве пока не уточняют. Вероятнее всего, повышение пенсий будет ожидать далеко не всех работающих пенсионеров. Выплаты могут повысить только тем, у кого низкая заработная плата.

Также на рост пенсий могут влиять другие обстоятельства. Например, наличие иждивенцев, собственности или других факторов.

Размер индексации также остается неизвестным, определить его должны члены правительства. Возвращение всех пропущенных периодов индексации в 2021 году могут ожидать только отдельные категории пенсионеров. В частности, вырасти на должный уровень пенсии должны у тех, кто завершит свою трудовую деятельность.

Те пенсионеры, которые будут и далее работать, могут рассчитывать на минимальное повышение пенсий. Возможно, правительству удастся дотянуть процент индексации до уровня инфляции, зафиксированной по итогу ушедшего 2020 года.

Президент поручил решить вопрос роста пенсий работающих пенсионеров

Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Свои идеи чиновники должны представить главе государства уже до 1 февраля 2021 года. В свое время на скором решении вопроса настаивали в Федерации профсоюзов России, а также в СПЧ.

Отказ от индексации пенсий работающих пенсионеров страны является нарушением прав граждан, закрепленных в Конституции. В принятых в 2020 году поправках четко указываются обязательства власти: пенсии в стране должны расти. И разделения пожилых людей на работающих и неработающих в основном законе нет.

Депутаты Государственной Думы в 2020 году внесли на рассмотрение правительства сразу несколько законопроектов о повышении пенсий трудящимся пенсионерам. Но пока ни один из документов рассмотрен не был.

Против индексации выступили в Министерстве финансов. Из-за этого болезненный для общества вопрос так и остался нерешенным в конце 2020 года. Рост пенсий работающих пенсионеров не заложили в бюджет страны на 2021 год.

Источник: 1rre.ru