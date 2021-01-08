Сделал удивительный снимок «тонкой, как игла» галактики IC 2233 Hubble

Галактика IC 2233

Используя 4-метровый телескоп Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы получили снимок тонкой, как игла, спиральной галактики IC 2233. Ее столь необычный образ обусловлен не только ориентацией по отношению к Земле – она видна почти с ребра, – но и практически полным отсутствием видимой центральной выпуклости, которая «утолщает» аналогичные ей структуры, например, галактики Млечный Путь и Андромеда.

«Тонкий профиль этой «небесной иглы» привлекал внимание наблюдателей почти 150 лет – галактика IC 2233 была обнаружена в 1874 году валлийским астрономом-любителем Исааком Робертсом, одним из пионеров астрофотографии», – отмечают на сайте Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии (NOIRLab).

Галактика IC 2233 расположена на расстоянии примерно 40 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Рысь. Она является относительно спокойной и обладает низкой скоростью звездообразования, формируя светила более чем в 20 раз медленнее Млечного Пути.

Долгое время предполагалось, что галактика IC 2233 взаимодействует с «соседней» карликовой галактикой NGC 2537. Однако сегодня это считается крайне маловероятным. Наблюдения, проведенные в 2007 году, показали, что они не составляют связанную пару и, скорее всего, находятся на разных расстояниях от Земли. Кроме этого астрономам не удалось найти никаких убедительных доказательств прошлых слияния «небесной иглы» с какими-либо галактиками.

Источник: in-space.ru