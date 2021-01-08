Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 8 января 2021 года для всех знаков зодиака

8 января 2021 года будет благоприятен для духовного развития. Звёзды советуют не поддаваться лени, а найти занятие, которое будет приятно душе.

Оптимально - провести этот день в кругу близких людей

Гороскоп на 8 января для знаков стихии Огня

Овен

Состояние Овна будет спокойным и умиротворенным, даже несколько отрешенным от внешнего мира. Лень продлится недолго. Интересные идеи, вдохновение подтолкнут этот знак заняться делом, которое им по душе. Удачно будет вечернее время для выражения чувств к любимому человеку. Раскованность и нежность сделают романтическое свидание незабываемым.

Лев

Продуктивность Львов будет хорошей. Все дела удадутся на славу. Приветствоваться будет откровенность в отношениях, открытость и доброжелательность. Это создаст почву для устойчивых крепких взаимоотношений. Но всё же к некоторым предложениям стоит отнестись с настороженностью. Возможно кто-то захочет воспользоваться добродушием этого знака зодиака.

Стрелец

Этому знаку зодиака звёзды рекомендуют работать в одиночку. Результативность будет выше в данном случае. В плане общения день также не сулит полного взаимопонимания. Нужно постараться не вступать в споры. Это касается и личных отношений. Помалкивать и не делиться информацией – лучший выход для Стрельца в любых ситуациях дня.

Гороскоп на 8 января для знаков стихии Земли

Телец

Смекалка и мудрость будут помощниками 8 января для любого дела, за которое примется этот знак. Ему легко предвидятся результаты событий и действий окружающих, которые помогают избегать ошибок. Осторожней только нужно относиться к финансам, в данный период легко можно опустошить свой кошелёк. Жизненную энергию можно направить и на посильный физический труд, и на занятия спортом. Это избавит и от излишней эмоциональности, присущей в данный день Тельцу.

Дева

Жизненный потенциал даст массу возможностей зарекомендовать себя незаменимым работником, умным, ответственным и инициативным. Это позволит ожидать премии в ближайшее время. А вот от поездок, особенно дальних, следует воздержаться в данный день. Они принесут только неприятности.

Козерог

Этому знаку астролог советует сделать паузу в его бесконечных делах. Иногда следует внимательно оглядеться по сторонам. Только так Козерог сможет понять, что жить в постоянном стремлении подняться выше и достичь большего, не всегда целесообразно. Жизнь многогранна. Поэтому Козерог должен хотя бы иногда прикоснуться к другим её положительным аспектам.

Гороскоп на 8 января для знаков стихии Воздуха

Близнецы

Неверным путём решения всех проблем дня будет переложение ответственности на кого-то другого. Как бы ни хотелось расслабиться в этот день Близнецам, такое вряд ли получится. Найти правильный подход к разрешению всех головоломок дня будет достаточно легко, если собраться с мыслями и правильно распределить очередность поставленных задач. Это поможет провести день более спокойно, без эмоционального напряжения.

Весы

Толчком к самопознанию и раскрытию своих талантов у Весов будет общение с подрастающим поколением. Именно юные создания заставятся людей этого знака по-новому посмотреть на жизнь, поменять некоторые жизненные ценности. В личной жизни возможно и не удастся избежать неприятных ситуаций. Но в будущее надо смотреть с оптимизмом.

Водолей

Производительность дня будет низкой. Несобранность, отвлекающие моменты, переключение с одного дела на другое будут тормозить процесс их продвижения. Да и жизненная активность снижена в этот день. Полезным будет активный отдых, занятия спортом, уход за своим телом. От интеллектуальной деятельности лучше воздержаться. А вот хорошая музыка способна дать заряд положительным эмоциям.

Гороскоп на 8 января для знаков стихии Воды

Рак

Хорошее расположение духа вернётся к Раку в день 8 января. Этому будут способствовать и пребывание на природе, и физический труд, и занятия любимым делом. Поэтому нужно постараться свой позитив распространить на окружающих людей. Близкие почувствуют себя счастливее с жизнерадостным Раком. Удастся и общение со старшими родственниками, с которыми можно посоветоваться по важным вопросам, получить ценные советы.

Скорпион

На рабочем месте дел будет не так уж много. Поэтому свободное время можно использовать для приятного общения. Стрельцы в данный день настроены благодушно, но вот окружающие могут быть в другом расположении духа. Из-за чего могут возникать мелкие недоразумения. Не стоит на них зацикливаться, иначе искры иронии могут перерасти в пожар ссор.

Рыбы

У представителей этого знака день будет проходить без напряжения, легко и непринуждённо. Основными занятиями дня будут встречи с интересными людьми, обмен опытом и знаниями. Возможны и удачные покупки. У одиноких Рыб намечаются свидания, во время которых астролог не советует торопить события. Пусть всё идёт своим чередом. Так будет лучше для всех.

Источник: rsute