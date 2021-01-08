Будет ли второй сезон сериала «Султан моего сердца», рассказала главная актриса Александра Никифорова

В день будет выходить по три эпизода.

Мы всей планетой ещё совсем недавно находились в странном неизвестном состоянии

С 3 января Первый канал начнет повторный показ нашумевшего российского турецкого сериала "Султан моего сердца" В день будет выходить по три эпизода.

Дату выхода второго сезона пока не назначили. Если проект будет решено продлить, состоится она не ранее 2021 года.

- Друзья, вы знаете, что с 3 января «Султан моего сердца» вновь в эфире Первого канала. Спасибо тем, кто снова погрузился в нашу сказку, и тем, кто присоединился сейчас!Чувствую необходимость написать, ведь вы в очередной раз разрываете мой Директ вопросом про второй сезон))



Увы, друзья, но ответа у меня нет, так как, вероятно, нет его и у тех, кто принимает такие решения. ( Не думайте, что это во власти артистов) Мы всей планетой ещё совсем недавно находились в странном неизвестном состоянии, верю, что Новый год, принесёт нам спокойствие, стабильность и гармонию!Обнимаю вас, отдыхайте, набирайтесь сил, проводите время с самыми дорогими людьми! До встречи на @1tv !, - написала актриса Александра Никифорова в своем Instagram

Источник: instagram.com