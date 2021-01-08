Удалось установить, что в этом месте утекло трансформаторное масло, и позже загорелось.

«Жуткие вспышки»: мощный пожар на подстанции произошёл во Владивостоке ночью

Поздно ночью 8 января на улице Нефтеветка во Владивостоке загорелась подстанция. Сообщение об этом пришло пожарным в 3.55.

Как рассказали в краевом МЧС, на место немедленно выехали пожарные. Удалось установить, что в этом месте утекло трансформаторное масло, и позже загорелось.

Специалисты провели пенную атаку и сбили пламя. Только в 5.22 пламя удалось локализовать, утром пожарные уже проливали конструкции.

«Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет, эвакуацию не проводили», — отмечают в пресс-службе МЧС.

Также известно, что в тушении приняло участие 27 человек с шестью единицами техники.

Видео с места происшествия также опубликовали в паблике «Экипажи ДПС». Там рассказали, что пожарные не сразу смогли приступить к тушению, так как линия не была обесточена.

В комментариях под видео горожане обсудили данное происшествие.

«Скорей всего, взорвался и горит один из древнейших трансформаторов на электроподстанции, который лет 30 ремонта не видел»;

«Супер совпадения: мороз, пожар, отключить электричество!»;

«Вспышки были такие, что показалось как будто день на дворе. Впервые такое видел»;

«Ехал в этот момент по Народному проспекту. Сверкало в небе так ярко, я аж подумал, что прилетели НЛО за мной».