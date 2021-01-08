Спасли от удавки молодого сивуча волонтеры из Сахалина

Они планировали оценить сложность запутывания и при отсутствии рисков для жизни сивуча и человека попробовать снять петлю. Росприроднадзор дал на это добро.

На Сахалине волонтеры спасли краснокнижного сивуча, у которого на шее висела рыбацкая веревка

6 января на горячую линию группы помощи морским животным "Друзья океана" поступила информация о сивуче с удавкой на шее в поселке Охотское. Морское животное увидели на льду недалеко от берега. На шее у тюленя была петля из рыбацкого каната с волочащимся по земле концом. Неподалеку от сивуча бродили собаки и начали собираться зеваки.

Сивуч — краснокнижное животное, и любые действия по отношению к нему требуют разрешения от профильного органа. Поэтому прежде всего участники группы сообщили о случае в дежурную службу Росприроднадзора и попросили согласовать спасательную операцию.

После этого на берег выехали волонтеры. Они планировали оценить сложность запутывания и при отсутствии рисков для жизни сивуча и человека попробовать снять петлю. Росприроднадзор дал на это добро.

К моменту прибытия добровольцев на место сивуча на льду уже не было. Ледовое поле, которое протянулось на несколько сотен метров вдоль берега, изменилось по сравнению с тем, что было на видео. Полынья стала гораздо уже.

Вскоре было замечено движение среди шуги. Коричневая мордочка то появлялась, то исчезала среди кусков льда. Это был молодой сивуч. Волонтеры наблюдали за поведением сивуча и уже не надеялись на то, что он захочет выйти на берег. Вдруг он стал медленно вылезать на сушу. Сивуч выглядел вялым.

— Мы долго наблюдали за сивучем, он не выходил из воды, поэтому помочь животному мы не могли. Мы уже собирались уезжать, когда сивуч вышел на берег и вел себя спокойно. Мы решили попробовать технику распутывания с телескопическим шестом, на конце которого установлен откреплящийся крюк. Это специальный инструмент, который используется для распутывания крупных китов. За неимением медикаментов, которые позволят обездвижить тюленя и подойти к нему, мы начали пробовать использовать шест для дистанционного распутывания еще на острове Тюленьем, когда летом освобождали морских котиков. И успешно срезали несколько веревок с его помощью. Здесь же нужно было дотянуться до веревки, чтобы зафиксировать животное и не дать уйти в воду. Когда мы крюком зацепились за веревку, то смогли немного подтянуть сивуча к себе и сдёрнуть веревку с его головы. Это оказалось возможным только потому, что это молодое животное. Крупного тюленя удержать не удалось бы, — рассказал руководитель группы помощи морским животным "Друзья океана" Вячеслав Козлов.

Опытный спасатель МЧС Павел Ткаченко занял позицию с левого фланга. На расстоянии около 100 метров от сивуча он начал осторожно подбираться к нему ползком или на корточках.

Запутывание оказалось несложным. К счастью, веревка сидела на шее сивуча свободно и еще не успела врасти ему в плоть. Вся процедура заняла 20 минут — удавка с сивуча была снята. Во время проведения операции подъехал представитель Росприроднадзора, чтобы убедиться, что животное не пострадает.

Проблему помощи запутанным тюленям сахалинские общественники понимают уже третий год. Для помощи крупным животным нужны специальные медикаменты. В ходе проекта "Друзья океана: Дальний Восток" спасатели-общественники при поддержке ученых, представителей Росприроднадзора и грантовой поддержке "Фонда президентских грантов" начали проводить операции по спасению мелких тюленей без применения медикаментов.