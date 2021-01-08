Как будут работать МФЦ в 2021 году. Важные изменения

МФЦ Бердска находится в микрорайоне Радужном

Минэкономразвития предлагает продлить на 2021 год действие нормы, по которой МФЦ могут самостоятельно определять особенности предоставления госуслуг, но с одобрения региональных властей. Кроме того, к перечню услуг МФЦ добавится установление ПФР страховых пенсий гражданам, уехавшим или выезжающим на постоянное место жительства из РФ. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Только с одобрения властей регионов

Решения по ограничению количества функционирующих окон МФЦ, дистанционной работе с заявителями, временному сокращению перечня доступных услуг в будущем году предлагается принимать исходя из эпидемиологической обстановки и с одобрения региональных властей. Напомним, такая норма, была введена постановлением кабмина в июне текущего года.

Как сообщается на сайте Правительства, Пенсионный фонд РФ и Фонд соцстраха получили право при необходимости переходить на особый порядок работы по наиболее востребованным услугам. Они смогут вводить упрощённые правила идентификации клиентов и получения документов, а также ограничивать личный приём посетителей. «При переходе на особый порядок работы внебюджетные фонды и МФЦ должны будут информировать заявителей о новом формате предоставления услуг», — говорится в сообщении.

Как заявили разработчики проекта постановления, практика показала, что в условиях пандемии для граждан стали особо востребованными услуги государственных внебюджетных фондов, предоставляемые в упрощённом порядке.

Также в документе учтено предложение ПФР. Проект постановления предусматривает включение в перечень услуг по установлению страховой и накопительной пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражданам, выехавшим и выезжающим на постоянное жительство за пределы РФ.

Новые услуги в МФЦ с 2021 года

Напомним, 1 декабря Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка услуг, оказываемых в МФЦ. Согласно документу, здесь можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы в цифровом виде в различные ведомства и учреждения, а также получить ряд услуг, которые нужны для начала и развития предпринимательской деятельности.

Кроме того, у регионов появится возможность организовывать специализированные рабочие места с прямым доступом к единому государственному реестру записей актов гражданского состояния не только в МФЦ, но и в его обособленных подразделениях.

Также многофункциональные центры смогут принимать сведения для Росстата при проведении переписи населения, участвовать в организации на своих площадках мероприятий в рамках акций «Бессмертный полк» и «Сохраним память. Москва с заботой об истории».

«Парламентская газета» сообщала, что в июле текущего года в столичных офисах «Мои документы» стали доступны две новые услуги ПФР, которые прежде были запущены в 11 центрах госуслуг. Теперь здесь можно получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счёте, и справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

При этом Госдума в июле приняла закон, исключающий из законодательства норму, которая обязывает граждан предоставлять в МФЦ свою трудовую книжку в бумажном виде для получения госуслуг. Необходимость внесения законопроекта возникла в связи с принятым в декабре 2019 года законом, обязывающим заводить электронные трудовые книжки на своих работников с 1 января 2020 года.

В апреле гендиректор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев в интервью «Российской газете» сообщил, что МФЦ получат возможность оказывать услугу по подаче документов в суд.

Ранее, в 2019 году, представители Минэкономразвития заявляли о разработке концепции обновления системы многофункциональных центров под рабочим названием «МФЦ 2.0», существенно расширяющей количество направлений их работы и повышающей качество оказываемых услуг.

Помимо этого с первого квартала 2021 года россияне смогут подавать запросы в МФЦ на регистрацию сделок с недвижимостью, которая находится в других регионах. Об этом в понедельник, 28 декабря, заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, сообщает ТАСС.

Какие услуги можно получить в МФЦ

По принципу одного окна в МФЦ сегодня можно получать услуги разных ведомств. В том числе:

Услуги для бизнеса

Выписка из ЕГРЮЛ

Регистрация ИП и ООО

Кредит для бизнеса

Единая система идентификации и аутентификации

Регистрация и подтверждение учётной записи ЕСИА

Жилищные услуги

Временная регистрация

Выписки из домовой книги

Выписка ЕГРН

Градостроительный план

Государственная программа «Молодая семья»

Дачная амнистия

Земельный участок

Коммунальные расходы и субсидии

Купля-продажа квартиры

Купля-продажа гаража

Купля-продажа доли недвижимости

Кадастровый паспорт

Наследство

Постоянная регистрация

Получить РВП

Приватизация

Оформление договора дарения

Передать показания счётчиков

Разрешение на строительство

Регистрация права собственности

Снятие обременения по ипотеке

Справка о составе семьи (Форма №9)

Справки из Бюро технической инвентаризации (БТИ)

Личные документы

Военный билет

Замена водительского удостоверения

Карта водителя для тахографа

Замена паспорта в 20 и 45 лет

Международное водительское удостоверение

Оформление загранпаспорта

Оформление визы

Охотничий билет

Получить ЭЦП

Разрешение на оружие

Страховка автомобиля ОСАГО

Справка об отсутствии судимости

Справка о ранее выданных паспортах

Трудовая книжка

Медицинские услуги

Запись на приём к врачу

Прививка от гриппа

Полис ОМС

Семья и дети

Алименты

Все виды детских пособий

Единовременное пособие при рождении ребёнка

Запись и постановка на очередь в детский сад

Запись в школу (1 класс)

Материнский капитал

Многодетная семья

Малоимущая семья

Оформить СНИЛС

Прописка новорождённого (справка формы

Паспорт в 14 лет

Расторжение брака

Свидетельство о рождении

Свидетельство о смерти

Смена фамилии

Финансовые услуги

Банкротство

Надбавка к пенсии за детей

Материальная помощь

Налог на транспорт

Подать справку 3-НДФЛ

Налоговые вычеты

Оформить пенсию

Оформить социальную карту

Оформить ИНН

Оплатить штраф ГИБДД

Источник: pnp.ru