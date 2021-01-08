Новости NBA: «Бруклин» примет «Филадельфию», «Лейкерс» встретятся с «Сан-Антонио» и другие матчи

В четверг, 7 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей.
«Бруклин» примет «Филадельфию» во встрече фаворитов Восточной конференции. «Денвер» сыграет с «Далласом», «Лейкерс» сразятся с «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
Бруклин – Филадельфия 94:84 (3 четверть)
- Дата проведения
- 8 января, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Леверт (20 + 9 передач), Грин (14), Принс (13), Аллен (7 + 11 подборов), Браун (5) – старт; Харрис (20), Луваву-Кабарро (7), Чиозза (4), Джордан (3 + 9 подборов), Шэмет (0).
- Филадельфия
- Милтон (18), Харрис (17), Симмонс (10 + 5 потерь), Эмбиид (10 + 10 подборов), Грин (6) – старт; Макси (9), Ховард (6 + 11 подборов), Матиас (3), Джо (0), Тайбулл (0).
Мемфис – Кливленд 64:61 (3 четверть)
- Дата проведения
- 8 января, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Кларк (14 + 9 подборов), Валанчюнас (13 + 7 подборов), Брукс (8), Джонс (7), Андерсон (2) – старт; Мелтон (8), Аллен (6), Дженг (3), Бэйн (3), Тиллман (0).
- Кливленд
- Драммонд (13 + 10 подборов + 5 потерь), Осман (13), Нэнс (11), Окоро (9), Дотсон (5) – старт; Макги (5), Уэйд (3), Стивенс (2), Макер (0).
Лейкерс – Сан-Антонио
- Дата проведения
- 8 января, 06.00, «Staples Center»
Портленд – Миннесота
- Дата проведения
- 8 января, 06.00, «Moda Center»
Денвер – Даллас
- Дата проведения
- 8 января, 06.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Источник: sports.ru