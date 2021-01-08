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Новости NBA: «Бруклин» примет «Филадельфию», «Лейкерс» встретятся с «Сан-Антонио» и другие матчи

09:47 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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В четверг, 7 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей.

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В четверг, 7 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей

В четверг, 7 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей.

«Бруклин» примет «Филадельфию» во встрече фаворитов Восточной конференции. «Денвер» сыграет с «Далласом», «Лейкерс» сразятся с «Сан-Антонио».

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Филадельфия 94:84 (3 четверть)
Дата проведения
8 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча
Бруклин
Леверт (20 + 9 передач), Грин (14), Принс (13), Аллен (7 + 11 подборов), Браун (5) – старт; Харрис (20), Луваву-Кабарро (7), Чиозза (4), Джордан (3 + 9 подборов), Шэмет (0).
Филадельфия
Милтон (18), Харрис (17), Симмонс (10 + 5 потерь), Эмбиид (10 + 10 подборов), Грин (6) – старт; Макси (9), Ховард (6 + 11 подборов), Матиас (3), Джо (0), Тайбулл (0).
Мемфис – Кливленд 64:61 (3 четверть)
Дата проведения
8 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча
Мемфис
Кларк (14 + 9 подборов), Валанчюнас (13 + 7 подборов), Брукс (8), Джонс (7), Андерсон (2) – старт; Мелтон (8), Аллен (6), Дженг (3), Бэйн (3), Тиллман (0).
Кливленд
Драммонд (13 + 10 подборов + 5 потерь), Осман (13), Нэнс (11), Окоро (9), Дотсон (5) – старт; Макги (5), Уэйд (3), Стивенс (2), Макер (0).
Лейкерс – Сан-Антонио
Дата проведения
8 января, 06.00, «Staples Center»
Онлайн матча
Портленд – Миннесота
Дата проведения
8 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча
Денвер – Даллас
Дата проведения
8 января, 06.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Источник: sports.ru

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