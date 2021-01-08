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Семья супермодели Стеллы Теннант подтвердила самую обсуждаемую причину ее смерти

09:50 08.01.2021 Фото: Getty Images
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Свою модельную карьеру она начала в девяностых, снималась для журналов Vogue, Harper's Bazaar и Numero у таких фотографов, как Тим Уокер, Брюс Уэбер и Стивен Майзел, участвовала в показах Burberry, Hermès, Chanel и была музой Александра Маккуина и Карла Лагерфельда.

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Родственники погибшей известной модели Стеллы Теннант рассказали, что она покончила жизнь самоубийством

Известная британская модель Стелла Теннант покончила жизнь самоубийством. Об этом ее семья рассказала Tha Daily Telegraph. О смерти модели стало известно 22 декабря.

«Стелла какое-то время болела. Мы очень сильно опечалены и находимся в отчаянии потому, что она не могла продолжать жить, несмотря на любовь самых близких для нее людей», — сказал один из членов семьи. Источник в семье также сообщил газете, что, по мнению семьи, «важно повысить осведомленность о психическом здоровье».

22 декабря, через несколько дней после 50-летнего юбилея, Теннат была найдена мертвой в своем доме в шотландскогом городе Дансе. У модели остались четверо детей. По информации Daily Mail, сама Стелла Теннант была внучкой 11-го герцога Девонширского Эндрю Кавендиша и герцогини Деборы Митфорд.

Свою модельную карьеру она начала в девяностых, снималась для журналов Vogue, Harper's Bazaar и Numero у таких фотографов, как Тим Уокер, Брюс Уэбер и Стивен Майзел, участвовала в показах Burberry, Hermès, Chanel и была музой Александра Маккуина и Карла Лагерфельда.

модель самоубийство суицид Стелла Теннант
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