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9 шагов премьера Мишустина по выводу России в экономическое процветание до 2022 года

12:50 08.01.2021, Алина Бурова Фото: Кабмина
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Социальные пособия и льготы автоматически продлеваются на 6 месяцев — без дополнительных справок и личного присутствия. Предпринимателям при сохранении 90% сотрудников будет списано 100% кредита, а при сохранении 80% сотрудников - 50% кредита. Как еще помогут россиянам?

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Михаил Мишустин является действующим Председателем Правительства с 16 января 2020 года

Правительство разработало план преодоления экономических последствий распространения коронавирусной инфекции. Поддержка оказывается малому и среднему бизнесу, регионам и гражданам. Также определен список наиболее пострадавших отраслей от коронавируса. "Курьер. Среда. Бердск" рассказывает, кому помогут в первую очередь аж до 2022 года.

Наиболее пострадавшие отрасли:

• Автоперевозки

• Воздушный транспорт
• Водный транспорт
• Железнодорожный транспорт
• Туризм
• Выставочная деятельность
• Гостиницы
• Сфера развлечений и досуга
• Общественное питание
• Бытовые услуги
• Культура и спорт
• Непродовольственный ритейл
• Стоматологические услуги
• Дополнительное образование
• СМИ

Пандемия затронула 6,7 млн человек. Из них 5,3 млн в сфере малого и среднего предпринимательства.

Помощь бизнесу

Программа охватывает 3,5 млн занятых. В настоящее время заключено 200 тыс. кредитных соглашений. Предприятиям будет выделено 305 миллиардов рублей беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Общий портфель кредита на зарплату по ставке 2% с возможностью списания составляет 5,7 млрд рублей. В программе участвует 41 банк. Отмечается, что при сохранении 90% сотрудников будет списано 100% кредита, а при сохранении 80% сотрудников - 50% кредита. Данное списание будет действительно с 1 апреля 2021 года.

Малый и средний бизнес

Предприниматели, занятые в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, получат отсрочку на шесть месяцев по всем налогам, кроме НДС. Отсроченные выплаты можно будет погасить с 1 октября 2020 по 1 октября 2021 года.За период отсрочки будет высвобождено до 64 млрд. Предусмотрена и шестимесячная отсрочка по страховым взносам. За период отсрочки будет высвобождено 92 млрд рублей. Для всех остальных отраслей страховые взносы на сумму зарплаты, превышающую МРОТ снижены вдвое - с 30% до 15%. Эта льгота коснется более 20 миллионов человек. Также увеличен срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий. Он составляет с 60 до 180 дней.

Микрозаймы для предприятий малого и среднего бизнеса
Принято решение, что не будет начисляться неустойка при просрочке по микрозаймам. Требования к заемщику стали проще: не учитываются задолженности по налогам, сборам и зарплатам. Предоставляется возможность использовать микрозаём на выплату зарплаты. Снижены ставки по микрозаймам до размера ключевой ставки - 6%. Предоставляется отсрочка по выплате страхового долга на срок до 6 месяцев.

Туроператоры и авиакомпании

Многие туроператоры имеют возможность воспользоваться правом переноса взносов в фонды персональной ответственности (ФПО) на 2021 год. В результате чего туроператоры высвободили около 32 млрд рублей. Государство возместит туроператорам затраты, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в составе турпродукта, а также расходы за вывоз российских туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса. 3 млрд рублей выделено государственной лизинговой компанией на снижение лизинговых платежей от компаний-арендаторов.


Туризм и гостиничная сфера
Всего в данной пострадавшей отрасли задействованы 1,6 млрд человек. Выделено около 5 млрд рублей на выдачу субсидий. Разработан порядок возмещения выплаты процентов по кредитам. Включая отсрочку по выплате основного долга. Кроме того, предоставляется отсрочка по налоговым платежам на 6 месяцев. Исходя из расчетов бизнес должен высвободить почти 8 млрд рублей.

Культура и досуг

Органы власти - учредители организаций культуры могут изменять показатели по государственному заданию. Выделено на поддержку федеральных учреждений культуры 3,8 млрд рублей.


Поддержка фармацевтического и медицинского производства
Финансируется производство оборудования и продукции для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний. «Российский фонд технологического развития» выдаёт производителям займы под 1%. Более 80 проектов получили финансирование на сумму более 23 млрд рублей. Производится до 4 млн рублей масок в сутки.


Снижение административной нагрузки

Автоматически продлеваются 17 видов лицензий и разрешений, истекающих в 2020 году. Более 33 тыс. лицензий на продажу алкоголя, в том числе в кафе и ресторанах. Упрощён порядок сертификации импортируемой продукции. На 6 месяцев отложен срок инспекционного контроля. Для преференциальных товаров не требуется оригинал сертификата происхождения. Отменили таможенные пошлины на лекарственные средства и медицинские изделия, а также на продовольствие в рамках ЕАЭС при ввозе ряда продовольственных товаров. Помимо вышеперечисленного реформа технического осмотра переносится на 1 марта 2021 года. Вступление в силу норм о привлечении к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства без действующей диагностической карты переносится на 1 марта 2022 года.

Банковское регулирование и финансовая сфера

Снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Ломбардный список Банка России расширен за счёт включения ряда ипотечных облигаций. Снижены ставки по безотзывным кредитным линиям Банка России с 0,5% до 0,1%. Долевые и долговые ценные бумаги можно отражать на балансах банков по справедливой стоимости на 1 марта.

Поддержка доходов населения

Работающие пенсионеры старше 65 лет могут дистанционно получить больничный, если они соблюдают режим самоизоляции. Количество самозанятых, которым возвращен НПД составляет 146 тыс человек. Общий объем выплат варьируется в размере 1,5 млрд рублей. Социальные пособия и льготы автоматически продлеваются на 6 месяцев — без дополнительных справок и личного присутствия. Семьям с детьми выплачивается дополнительное пособие в размере пяти тысяч на каждого ребенка. Если оба родителя являются безработными, семье на протяжении трех месяцев выплачивается дополнительное пособие в размере трех тысяч рублей. Произошло и увеличение максимального размера пособия по безработице до МРОТ — 12 130 рублей.

Более подробно ознакомиться с планом преодоления кризиса вы можете здесь:

План преодоления экономических последствий распространения коронавирусной инфекции

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