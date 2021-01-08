Магнитные бури в январе: Мощный геоудар 16,18,19 и 20 января 2021 заставит страдать метеозависимых. Как справиться с болью?

От магнитной активности страдают не только метеозависимые, но и здоровые люди. Считается, что магнитные бури воздействуют не столько на сосуды, как на психику человека. Если у вас какое-то заболевание, ослаблен иммунитет, если вы попали в стрессовую ситуацию, эмоционально измотаны, то ваш организм может отреагировать на бурю ухудшением самочувствия.

Магнитные бури беспокоят людей

В январе 2021 ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Месяц в целом будет спокойным, магнитные бури января будут слабыми, сообщает сайт Лаборатории Рентгеновской Лаборатории Солнца. Первая магнитная буря придется на 1-9 января. Второй поток со средней мощностью 12 по 18 января, а последняя — с 24 по 31 января.

От магнитной активности страдают не только метеозависимые, но и здоровые люди. Считается, что магнитные бури воздействуют не столько на сосуды, как на психику человека. Если у вас какое-то заболевание, ослаблен иммунитет, если вы попали в стрессовую ситуацию, эмоционально измотаны, то ваш организм может отреагировать на бурю ухудшением самочувствия. Если вы веселы, здоровы и бодры, то , вероятнее всего, даже не заметите прошедших магнитных бурь.

График магнитных бурь на январь 2021 года

Магнитная буря с 1 по 9 января. В эти дни колебания будут сильными. Специалисты рекомендуют не перегружать организм, а также повременить со встречами и мероприятиями. Важно сохранять спокойствие.

Магнитная буря с 12 по 21 января. Колебания в эти дни будут средними по мощности. Могут возникать перепады настроения, но на это не стоит реагировать.

Магнитная буря с 24 по 31 января. Магнитные потоки в это время будут средней мощности. Специалисты рекомендуют обращать внимание на психическое здоровье. Важно как можно больше отдыхать и расслабляться всеми любимыми способами.

Как влияют магнитные бури на организм человека:

Однозначного мнения ученых о том, как влияет это природное явление на людей и животных — нет. Некоторые из них даже считают, что магнитные бури положительно действуют на здоровье, потому что помогают адаптироваться к сложным условиям среды. Есть мнение, что колебания магнитного фона Земли человек инстинктивно воспринимает как угрозу жизни. А увеличение гормонов стресса — кортизола и адреналина ведет к спазму сосудов и повышению давления. Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

Как избежать или уменьшить воздействие солнца во время магнитных бурь:

Воздержитесь от принятия алкоголя и обильной еды, включающей в себя жирное, острое, соленое.

Сделайте утром гимнастику - несколько простых упражнений.



Постарайтесь воздержаться от кофе, крепких и бодрящих чаев.Проводите больше времени на свежем воздухе и меньше взаперти.Пропейте успокаивающие травяные настойки либо добавьте их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей помогут вам легче пережить магнитные колебания.Старайтесь избегать ссор и конфликтов.Гипертоникам в дни магнитных бурь нужно пить побольше воды и снизить употребление соли, потому что соль задерживает жидкость в организме и ведет к повышению давления. А гипотоникам можно принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.

Как переживают магнитные бури наши читатели:



Надеря Мухетдинова: "Спасибо редакции за информацию и возможность обмениваться данными о самочувствии. Хоть чуть становится легче, когда понимаешь, что твое ужасное самочувствие- результат внешних сил".

Татьяна Иванова: "А я когда знаю, что будет магнитная буря, то мне сразу плохо делается! И ещё - в прогнозе погоды ни про давление ни про магнитные бури, никогда не говорят".

Денежкина Татьяна: "Уже всей семьей ощутили эти бури. Давление скачет постоянно. Хорошо, что недавно купили механический тонометр AND и можем теперь отслеживать. А то мало ли... Выпьешь таблетку от давления, а плохо было по другой причине".

Татьяна: «С 30 декабря плохо очень! Теряешь уверенность в завтрашнем дне! Подавленное состояние, очень устаёшь от этих магнитных бурь, пишут выходите дышать на свежий воздух, а как? Если по квартире ходишь еле-еле! Всем здоровья крепкого и сил!»