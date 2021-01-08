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Улучшились ли противопожарные меры в ТЦ после трагедии в "Зимней вишне", рассказали в МЧС

11:30 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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После пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек, по поручению правительства МЧС совместно с прокуратурой провели масштабные проверки торговых центров.

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В МЧС заявили об улучшении противопожарного состояния в ТЦ после трагедии в "Зимней вишне"

Отмечается, что произошедшие возгорания в торговых центрах показали, что только в единичных случаях не сработали противопожарные системы.
Ситуация с пожарной безопасностью в торгово-развлекательных центрах в России улучшилась за три года после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово. Об этом ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Противопожарное состояние торговых центров после "Зимней вишни" стало лучше. Произошедшие пожары в торговых центрах показали, что только в единичных случаях не сработали противопожарные системы. Во всех остальных торговых центрах, где были пожары, системы сработали", - сказал он.

После пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек, по поручению правительства МЧС совместно с прокуратурой провели масштабные проверки торговых центров. Тогда было выявлено более 280 тыс. нарушений противопожарных требований, в том числе сопряженных с угрозой жизни и здоровью людей. Работа нескольких десятков торговых центров была приостановлена из-за грубых нарушений пожарной безопасности.

Источник: ТАСС

зимняя вишня пожар торговый центр
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