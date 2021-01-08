"Сибирь" разгромила с невероятным счетом "Куньлунь" в матче КХЛ

Сибирь выиграла матч

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги "Сибирь" в Мытищах разгромила "Куньлунь" со счетом 6:1 (1:0, 1:1, 4:0).

Голы "Сибири": 19:14 Ермаков А (Пуустинен Ю, Руохомаа М) 0:1; 37:25 Ушенин В (Демидов Н, Йокипакка Ю) 1:2; 40:33 Романцев Д (Шаров А, Руохомаа М) 1:3; 46:20 Саюстов Д (Шаров А, Пуустинен Ю) 1:4; 53:47 Пуустинен Ю 1:5; 56:00 Комаров В (Сетдиков Н, Чесалин Е) 1:6

Ворота защищал Харри Сятери.

Статистика матча: Броски: 58-74 ; Броски в створ: 31-40 ; Голы: 1-6 ; Вбрасывания: 30-20 ; Блокированные броски: 19-12 ; Силовые приемы: 13-11 ; Время в атаке: 12:08-12:15 ; Штраф: 6-2.

Источник: hcsibir.ru