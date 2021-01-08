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Лишили жизни дочь и ее возлюбленного из-за отказа выйти замуж за двоюродного брата родные

11:45 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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Родственников задержала полиция, и они признались в содеянном, рассказав, где спрятали трупы.

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В Турции пару изнасиловали и убили на примирительном ужине 1

Жительницу Турции заставили выйти замуж за двоюродного брата, однако она сбежала со своим возлюбленным. Тогда семья пригласила пару на якобы примирительный ужин и вместо этого изнасиловала молодого человека и убила обоих. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 24-летняя девушка из деревни Байрамозу подверглась давлению родственников, требовавших заключить религиозный брак с ее кузеном. Девушке удалось сбежать со своим молодым человеком.

Когда пара появилась в соседнем городе на новогодней вечеринке, семья пригласила их прийти на примирительный ужин. Вместо этого молодых людей зарезали, а юношу предварительно изнасиловали. Затем их тела закопали за деревней.

Родственников задержала полиция, и они признались в содеянном, рассказав, где спрятали трупы. После обнаружения тел были арестованы отец, брат женщины, двоюродный брат, за которого турчанка была вынуждена выйти замуж, и еще двое родственников, связанных с убийством.

изнасилование турция убийство
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