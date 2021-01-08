Любители здорового образа жизни две недели не смогут заниматься в фитнес-залах.

На Украине начался двухнедельный строгий карантин

На Украине с 8 января вступили в силу новые ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса.

Снова закрыты кафе, бары и рестораны, они продолжат работать только в формате "навынос". Массовые мероприятия под запретом. Сходить на рынок тоже не получится. Любители здорового образа жизни две недели не смогут заниматься в фитнес-залах.

Кроме того, закрыты школы, вузы и развлекательные заведения. А вот детские сады открыты. Парикмахерские и салоны красоты также смогут принимать посетителей, однако только по предварительной записи. Общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме, сообщает РБК.