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Лоб в лоб столкнулись Honda Civic и Mazda на трассе К17-Р под Новосибирском. Есть жертвы

11:08 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

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В Ордынском районе произошло ДТП со смертельным исходом

7 января в 14:30 в Ордынском районе произошло ДТП. По предварительной информации, 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Хонда Цивик», двигался по автодороге К17-Р. В пути следования на 106-м километре выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, совершил лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Мазда» под управлением 48-летней женщины. В результате ДТП водитель автомобиля «Хонда» от полученных травм скончался.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

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В Ордынском районе произошло ДТП со смертельным исходом

Источник: 54.мвд.рф

ДТП насмерть трасса К17-Р
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