Выхватил сумку с деньгами и документами у прохожей житель с. Раздольное под Новосибирском

Полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа

Полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа.

4 января в 18.00 у дома №2 по ул. Зыряновской неизвестный молодой человек, отобрал у прохожей женщины сумку, в которой находился сотовый телефон, документы и деньги. Спустя несколько дней потерпевшая обратилась в полицию.

Подозреваемый в грабеже был задержан по приметам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на остановке общественного транспорта в Октябрьском районе Новосибирска. Им оказался житель с. Раздольное в возрасте 21 года. Похищенное частично изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: 54.мвд.рф