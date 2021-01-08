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Выхватил сумку с деньгами и документами у прохожей житель с. Раздольное под Новосибирском

11:13 08.01.2021
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Похищенное частично изъято.

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Полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа

Полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа.
4 января в 18.00 у дома №2 по ул. Зыряновской неизвестный молодой человек, отобрал у прохожей женщины сумку, в которой находился сотовый телефон, документы и деньги. Спустя несколько дней потерпевшая обратилась в полицию.

Подозреваемый в грабеже был задержан по приметам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на остановке общественного транспорта в Октябрьском районе Новосибирска. Им оказался житель с. Раздольное в возрасте 21 года. Похищенное частично изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: 54.мвд.рф

вор грабеж украл сумку
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