Украл телефон и еду у соседа по коммунальной квартире житель Новосибирска

В Заельцовском районе раскрыта кража из квартиры

23 декабря неизвестный в доме по улице Дачной, путем подбора ключа, проник в комнату коммунальной квартиры, откуда похитил принадлежащие хозяину комнаты телефон и продукты питания. Обнаружив пропажу, владелец похищенного обратился в полицию.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Им оказался ранее не судимый житель р.п. Мошково в возрасте 41 года. Похищенный телефон фигурант продал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

Источник: 54.мвд.рф