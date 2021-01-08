«Ньюкасл Джетс» - «Вестерн Сидней Уондерерс»: прогноз на матч А-Лиги 8 января

Клуб из Сиднея не может пробиться в плей-офф уже два года подряд, но в текущей кампании он твердо намерен исправиться.

«Ньюкасл Джетс» - «Вестерн Сидней Уондерерс»: прогноз на матч А-Лиги 2019/21

После недельного перерыва футбол в Австралии вернется противосиянием «Джетс» и «странников». Анализируем и ставим на матч «Ньюкасл Джетс» - «Вестерн Сидней Уондерерс» 8-го января 2021 года.

«Ньюкасл Джетс»

Минувший сезон выдался трудным для «Джетс» - команда столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, в результате чего многие ждали их финиша внизу турнирной таблицы. Однако, в ходе кампании на пост главного тренера заступил Робинсон, который едва не вывел команду в плей-офф. Но по итогу сезона наставник перебрался в «Сидней Уондерес».

Межсезонье не принесло больших успехов клубу на трансферном рынке, в результате чего мало кто готов поверить в большие успехи хозяев поля по итогу текущей кампании. Началась она, кстати, с поражения от главного аутсайдера А-Лиги последних лет – «Центарл Коаст Маринерс».

«Вестерн Сидней Уондерерс»

Клуб из Сиднея не может пробиться в плей-офф уже два года подряд, но в текущей кампании он твердо намерен исправиться. Ради этого руководство клуба переманило из «Ньюкасл Джетс» тренера Робинсона и профинансировала некоторые трансферные желания наставника.

Правда, в первом туре футболистов «Уондерерс» постигла неудача несмотря на все старания впереди. «Вестерн Сидней» встречался с новичком лиге в лице футбольного клуба «Макартур» и проиграл тому с минимальным счетом.

Гости остаются фаворитами, но котировки в линии практически уровнялись под давлением от денежных потоков ставок игроков. Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 2.67, а на победу «Уондерерс» за 2.57. Ничья в матче оценивается коэффициентом 3.5.

Прогноз на матч

Встреча «Ньюкасл Джетс» - «Вестерн Сидней Уондерерс» имеет все шансы получиться открытой и результативной. Соперники проиграли свои стартовые матчи турнира и теперь должны стремиться к первой победе, ради чего придется ставить на атаку и раскрываться. Это спровоцирует открытую игру с моментами у обоих ворот.