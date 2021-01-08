08.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Новости Бердска / Деньги / Общество

Пенсионный фонд Бердск: адрес и телефон

11:05 08.01.2021 Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Контакты и адреса Отделения ПФР  по Новосибирской области

% name% title
Пенсионный фонд Бердск

Контакты и адрес Отделения ПФР в Бердске

Адрес: ул. Островского, 66, Бердск, Новосибирская обл., 633010
Время работы: с 9.00 до 17.00

Телефон: 8 (383) 412-63-95

Сайт 

http://www.pfrf.ru/

Контакты и адреса Отделения ПФР  по Новосибирской области

Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1
Телефон горячей линии: 8-800-600-0720
Дополнительные телефоны:
(383) 210-16-88 — Приемная

(383) 210-02-78 — Факс
Приём граждан:
Ежедневно: с 9:00 до 12:30 - с 13:00 до 17:00
Пятница: с 9:00 до 12:30 - с 13:00 до 16:00
Суббота, Воскресенье: выходной

Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1
Приём страхователей:
Ежедневно: с 9:00 до 12:30 - с 13:00 до 17:00

Пятница: с 9:00 до 12:30 - с 13:00 до 16:00
Суббота, Воскресенье: выходной
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1
Прием ведется по адресу:

630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1

Пенсионный фонд Бердск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Часто ходите в ПФР?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Стал богатейшим человеком в мире Илон Маск
12:00 08-01-2021
Стал богатейшим человеком в мире Илон Маск
Будет ли индексация пенсии работающим пенсионерам весной 2021 года
11:51 08-01-2021
Будет ли индексация пенсии работающим пенсионерам весной 2021 года
День повитух отмечается 8 января. Традиции и обычаи дня
11:50 08-01-2021
День повитух отмечается 8 января. Традиции и обычаи дня
Лишили жизни дочь и ее возлюбленного из-за отказа выйти замуж за двоюродного брата родные
11:45 08-01-2021
Лишили жизни дочь и ее возлюбленного из-за отказа выйти замуж за двоюродного брата родные
Опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера полиция Капитолия
11:43 08-01-2021
Опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера полиция Капитолия
БердскНазвано новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 8 января
11:40 08-01-2021
Названо новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 8 января
Зачем празднуют Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года?
11:33 08-01-2021
Зачем празднуют Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года?
Улучшились ли противопожарные меры в ТЦ после трагедии в "Зимней вишне", рассказали в МЧС
11:30 08-01-2021
Улучшились ли противопожарные меры в ТЦ после трагедии в
«Ньюкасл Джетс» - «Вестерн Сидней Уондерерс»: прогноз на матч А-Лиги 8 января
11:28 08-01-2021
«Ньюкасл Джетс» - «Вестерн Сидней Уондерерс»: прогноз на матч А-Лиги 8 января
Мирослава Карпович показала горячее фото с Павлом Прилучным
11:20 08-01-2021
Мирослава Карпович показала горячее фото с Павлом Прилучным