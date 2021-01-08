Пенсионный фонд Бердск: адрес и телефон

Контакты и адрес Отделения ПФР в Бердске
Адрес: ул. Островского, 66, Бердск, Новосибирская обл., 633010
Время работы: с 9.00 до 17.00
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Контакты и адреса Отделения ПФР по Новосибирской области
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1
Телефон горячей линии: 8-800-600-0720
Дополнительные телефоны:
(383) 210-16-88 — Приемная
Приём граждан:
Ежедневно: с 9:00 до 12:30 - с 13:00 до 17:00
Пятница: с 9:00 до 12:30 - с 13:00 до 16:00
Суббота, Воскресенье: выходной
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1
Приём страхователей:
Ежедневно: с 9:00 до 12:30 - с 13:00 до 17:00
Суббота, Воскресенье: выходной
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1
Прием ведется по адресу:
630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1