Пенсионный фонд Бердск: адрес и телефон

Контакты и адреса Отделения ПФР по Новосибирской области

Пенсионный фонд Бердск

Контакты и адрес Отделения ПФР в Бердске

Адрес: ул. Островского, 66, Бердск, Новосибирская обл., 633010

Время работы: с 9.00 до 17.00



8 (383) 412-63-95

Сайт

http://www.pfrf.ru/

Контакты и адреса Отделения ПФР по Новосибирской области

Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1

Телефон горячей линии: 8-800-600-0720

Дополнительные телефоны:

(383) 210-16-88 — Приемная



(383) 210-02-78 — Факсс 9:00 до 12:30 - с 13:00 до 17:00с 9:00 до 12:30 - с 13:00 до 16:00Суббота, Воскресенье: выходной

Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1

Приём страхователей:

Ежедневно: с 9:00 до 12:30 - с 13:00 до 17:00



с 9:00 до 12:30 - с 13:00 до 16:00Суббота, Воскресенье: выходной630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1Прием ведется по адресу:

630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1