Сколько аппаратов ИВЛ и точек с кислородом есть в ковидном госпитале Бердска в 2021 году, рассекретил Минздрав региона

В госпитале для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией всего 90 коек.

Коронавирусных больных выхаживают аппаратами ИВЛ

Как обстоят дела с ИВЛ и кислородом в ковидном госпитале Бердска? Такой вопрос редакция задала министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову. А 30 декабря 2020 года получила ответ.

- В ЦГБ Бердска 16 коек оснащены стационарными точками подключения кислорода, кроме того, имеется 58 кислородных концентраторов, количество медицинского оборудования соответствует штатным нормативам профильных отделений, - рассказал министр региона "Курьер. Среда. Бердск".

Кроме того, в ковидном госпитале Бердска есть 24 аппарата искусственной вентиляции легких. Всего же в госпитале 90 коек для больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Напомним, на весь в Бердск каждые сутки выделяется 250 тестов на коронавирус. Однако частенько оперштаб города сообщает, что тестов за сутки проведено 0. Лишь за сутки на 7 января проведено рекордное число тестов на коронавирус - 142.