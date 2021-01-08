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Сколько аппаратов ИВЛ и точек с кислородом есть в ковидном госпитале Бердска в 2021 году, рассекретил Минздрав региона

12:13 08.01.2021, Марина Волкова Фото: pixabay
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В госпитале для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией всего 90 коек.

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Коронавирусных больных выхаживают аппаратами ИВЛ
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сколько аппаратов ИВЛ и точек с кислородом есть в ковидном госпитале Бердска в 2021 году, рассекретил Минздрав регионаНазвано новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 8 январяЕщё 1087 новостей

Как обстоят дела с ИВЛ и кислородом в ковидном госпитале Бердска? Такой вопрос редакция задала министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову. А 30 декабря 2020 года получила ответ.

- В ЦГБ Бердска 16 коек оснащены стационарными точками подключения кислорода, кроме того, имеется 58 кислородных концентраторов, количество медицинского оборудования соответствует штатным нормативам профильных отделений, - рассказал министр региона "Курьер. Среда. Бердск".

Кроме того, в ковидном госпитале Бердска есть 24 аппарата искусственной вентиляции легких. Всего же в госпитале 90 коек для больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Напомним, на весь в Бердск каждые сутки выделяется 250 тестов на коронавирус. Однако частенько оперштаб города сообщает, что тестов за сутки проведено 0. Лишь за сутки на 7 января проведено рекордное число тестов на коронавирус - 142.

ИВАЛ кислород ковидный госпиталь коронавирус
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От редакции

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Аноним, 08 января 2021 13:15
Как сладко поете,а на самом деле ??? Вот у родственника подтвердился КОВИД-к врачу непопасть,на дом не едут?? Сколько вызывали на дом врача -не нужны мы не кому. Жена заняла очередь,а он с БОЖЬЮ ПОМОЩЬЮ ,хорошо не далеко живут от больницы-доехал одну остановку. Когда очередь увидела его больного -пропустили.Не мог он уже передвигаться . Вызвали такси довезли до дома.Сколько он ёще заразил ??? по дороге и в больнице??? Дробинская по ТВ лечит не нас ,а своих Новосибирцев-пусть катится колбаской туда. Томограф сказали не работает-умирай рабочий класс и пенсионеры, только не сказали -ВЫ НАМ УЖЕ НЕ НУЖНЫ.

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