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Опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера полиция Капитолия

11:43 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США.

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Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера

Полиция Капитолия США опровергла информацию о смерти офицера, пострадавшего при беспорядках.
"Сообщения СМИ относительно смерти офицера полиции Капитолия США не соответствуют действительности. Некоторые офицеры пострадали и были госпитализированы вчера, но ни один из них не скончался", - говорится в заявлении.

Ранее о смерти офицера сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.

протесты сша
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