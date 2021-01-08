Впервые превысила $39 000 стоимость биткоина

Стоимость биткоина впервые превысила 39 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина в четверг вновь обновила исторический максимум, впервые превысив уровень в 39 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 19.01 мск биткоин дорожал на 13,41%, до 39 116 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 13,13%, до 39 092 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 68,7% всего глобального рынка криптовалют.



Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34 тысяч. В понедельник в рамках коррекции падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тысячи долларов, но позднее биткоин вернулся к "бычьему" тренду.

"Преодолев отметку в 39 000 долларов, биткоин показывает значительно большую активность, чем предполагалось раньше. Главная причина состоит в глубоком противоречии между централизованными и децентрализованными валютами, не имеющего единого центра эмиссии. Мир переживает новый технологический кризис, доверие в котором постепенно уходит от фиата к крипте", - прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.