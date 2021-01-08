Отложили введение пошлин на сумки и косметику из Франции США

США приостанавливают введение 25-процентных пошлин на товары из Франции, сообщает торговое представительство США.
В июле 2020 года сообщалось, что пошлины на сумму 1,3 миллиарда долларов вступят в силу 6 января. Это являлось ответной мерой на цифровые налоги, которыми во Франции, по мнению США, несправедливо обложили американские компании.
Как говорится в заявлении, введение пошлин откладывается для выработки скоординированного ответа в рамках аналогичных диспутов с другими странами.
Ранее сообщалось, что обложению пошлинами подлежала французская косметическая продукция и сумки.
Источник: 1prime.ru