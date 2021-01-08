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Украл 26 ценных археологических предметов из института РАН неизвестный в Петербурге

13:30 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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Историческая ценность и стоимость пропавших вещей устанавливается.

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В Петербурге ищут вора, укравшего 26 ценных археологических предметов из института РАН

Сотрудники полиции ищут неизвестного, который похитили 26 ценных археологических предметов из Института истории материальной культуры РАН в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Днем 6 января в полицию поступило сообщение от женщины, которая работает вахтером в институте РАН. Она сообщила, что неизвестный злоумышленник повредил навесные замки металлической двери подвального помещения, а также входной двери, проник в один из кабинетов института, расположенного на Дворцовой набережной, и забрал 26 предметов археологических изысканий, которые хранились там в металлическом ящике. Сотрудники полиции начали поиски подозреваемого", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, историческая ценность и стоимость пропавших вещей устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ТАСС

археология вор кража
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