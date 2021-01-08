"Подарком Путину" назвала захват Капитолия Пелоси

Пелоси назвала захват Капитолия "подарком Путину"

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала действия президента Дональда Трампа "подарком" главе российского государства Владимиру Путину.

"Этот президент - инструмент Путина. Целью Путина было приуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп", - заявила Пелоси на пресс-конференции.

В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

"Президент (Трамп) сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину", - добавила Пелоси.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил РИА Новости, что беспорядками в Вашингтоне могут воспользоваться, чтобы обвинить в них Россию. По его мнению, за событиями в Вашингтоне могут стоять противники Трампа, которые таким образом хотели оказать давление на конгресс.

Демократы на протяжении долгого времени обвиняли Трампа в "сговоре" с Россией. Белый дом и Кремль это опровергали. Спецпрокурор Роберт Мюллер, чье двухлетнее расследование в минюсте США завершилось в 2019 году, также не нашел свидетельств "сговора".

Источник: РИА Новости