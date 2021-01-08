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"Подарком Путину" назвала захват Капитолия Пелоси

12:30 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

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Пелоси назвала захват Капитолия "подарком Путину"

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала действия президента Дональда Трампа "подарком" главе российского государства Владимиру Путину.

"Этот президент - инструмент Путина. Целью Путина было приуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп", - заявила Пелоси на пресс-конференции.

В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

"Президент (Трамп) сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину", - добавила Пелоси.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил РИА Новости, что беспорядками в Вашингтоне могут воспользоваться, чтобы обвинить в них Россию. По его мнению, за событиями в Вашингтоне могут стоять противники Трампа, которые таким образом хотели оказать давление на конгресс.

Демократы на протяжении долгого времени обвиняли Трампа в "сговоре" с Россией. Белый дом и Кремль это опровергали. Спецпрокурор Роберт Мюллер, чье двухлетнее расследование в минюсте США завершилось в 2019 году, также не нашел свидетельств "сговора".

Источник: РИА Новости

протесты сша Нэнси Пелоси
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