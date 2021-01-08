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Новогодний вирус появился в WhatsApp, что нового придумали мошенники, узнайте

13:00 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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Это очень банальная афера, но, учитывая праздничный период, она может оказаться более эффективной, чем обычно. 

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СМИ предупредили о "новогоднем вирусе" в WhatsApp

В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com.

В последние часы было много разговоров о “новогоднем вирусе” WhatsApp. Это очень банальная афера, но, учитывая праздничный период, она может оказаться более эффективной, чем обычно.

Это сообщения, содержащие ссылки на веб-страницы, зараженные вирусами. Перейдя по этим ссылкам, вы можете поставить под угрозу целостность вашего смартфона или компьютера. Кроме того, вы будете подвержены агрессивной рекламе и будете вынуждены предоставлять конфиденциальные персональные данные или регистрироваться для подписки на мусорные услуги. Ссылки обычно маскируются под поздравительные послания. Чтобы прочитать их, вы должны нажать на ссылки, прикрепленные к нему.

Поэтому правильно указать, что так называемый новогодний вирус-это дешевая афера, которая распространяется через WhatsApp. Однако Whatsapp является самым популярным клиентом обмена сообщениями, и поэтому таким мошенникам легче распространяться в нем. Очевидно, что совет заключается в том, чтобы не переходить по ссылке и, возможно, блокировать отправителя, если он не известен. Если это так, то следует указать ему, что его устройство, вероятно, было скомпрометировано.

Стоит отметить, что WhatsApp в настоящее время работает над функцией, которая позволит групповым сообщениям автоматически удаляться через установленное время. Таким образом, он может легко деконгестировать сообщения в группах. Однако это не функция для отдельных чатов 1 к 1. На данный момент Вы не можете вернуться на несколько месяцев назад в группу WhatsApp, не обнаружив, что некоторые сообщения отсутствуют.

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Мы можем предположить, что эта функция должна рассматриваться как инструмент очистки для групп. Это означает, что группам больше не придется хранить сотни или тысячи сообщений в течение нескольких дней. Иногда страшно видеть более 500 сообщений, ожидающих вас в группе, потому что вы отсутствовали несколько дней. Эта функция также гарантирует, что количество сообщений, которые вы видите, является самым последним.

WhatsApp вирус мессенджер
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