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Умер во время матча футболист Алекс Аполинарио

12:18 08.01.2021 Фото: sport.ua
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Медики оказали ему первую помощь и вскоре увезли в больницу. На этом та игра завершилась.

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Полузащитник Алверки Алекс Аполинарио

Спасти Алекса Аполинарио не удалось, поскольку его мозг умер, пострадав от недостатка кислорода.
Футболист клуба Алверка Алекс Аполинарио, который потерял сознание во время игры против Униау Алмерим, скончался. Об этом в четверг, 7 января, сообщило издание The Standard Sport.

Отмечается, что бразильский полузащитник умер в больнице через четыре дня после того, как у него случился сердечный приступ на поле.

Аполинарио успели госпитализировать, но спасти не удалось. Его мозг умер, пострадав от недостатка кислорода.

Напомним, на 27-й минуте матча третьего уровня Португалии полузащитник Алверки Аполинарио неожиданно упал на землю. Медики оказали ему первую помощь и вскоре увезли в больницу. На этом та игра завершилась.

Алекс Аполинарио умер футболист
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