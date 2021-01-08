Потребовал от властей США $250 000 из-за условий содержания в тюрьме Джохар Царнаев

Он жалуется на то, что ему слишком редко позволяют принимать душ.

Джохар Царнаев

Истец заявил, что подвергается дискриминации и незаконному обращению со стороны сотрудников учреждения.

Джохар Царнаев, отбывающий в США пожизненное тюремное заключение за участие в организации теракта на Бостонском марафоне, подал судебный иск к американским властям. Он утверждает, что условия его содержания являются излишне строгими, сообщила в четверг газета Boston Herald.

По сведениям издания, Царнаев требует от федеральных властей США выплаты компенсации в размере $250 тыс. Исковое заявление было написано от руки и подано в начале недели в федеральный окружной суд. Судья пока не принял его к рассмотрению, поскольку Царнаев не предоставил некоторые документы и не оплатил пошлину в размере примерно $400.

Истец подчеркивает, что подвергается дискриминации и незаконному обращению со стороны сотрудников тюрьмы. Речь идет о пенитенциарном учреждении максимально строгого режима в городе Флоренс (штат Колорадо). Там часто содержат тех, кого признали виновными в совершении террористических актов. Заключенным запрещены практически любые контакты с внешним миром и между собой. Покинуть камеру узники могут только в наручниках и кандалах.

Как отмечает издание, Царнаев в иске заостряет внимание на том, что сотрудники тюрьмы изъяли у него кепку и бандану. Он жалуется на то, что ему слишком редко позволяют принимать душ. Царнаев отмечает, что жесткие условия содержания отрицательным образом сказываются на его психическом и физическом состоянии.

15 апреля 2013 года два взрыва с интервалом 12 секунд прогремели в центре Бостона недалеко от финишной черты ежегодного марафона. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - братьев Царнаевых. При попытке задержания старший из них, Тамерлан, был убит. Джохар был ранен и арестован.

8 апреля 2015 года суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, после этого федеральный судья огласил смертный приговор. В июле 2020 года апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор Царнаеву. Вместе с тем защита не пыталась оспорить обвинения, по которым Царнаев был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Как следует из постановления апелляционного суда, Царнаев "останется в тюрьме до конца жизни".