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Второй министр США подала в отставку после атаки на Капитолий

12:45 08.01.2021 Фото: @instagram.com/betsydevosed
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На фоне беспорядков в американской столице в отставку также подали советник Трампа по России и Евразии Райан Тулли и еще четыре сотрудника администрации главы государства.

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Второй министр США подала в отставку после атаки на Капитолий

Министр образования США Бетси ДеВос подала в отставку после недавней атаки на Капитолий в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

В заявлении действующему президенту США Дональду Трампу министр назвала нападение протестующих «поворотным моментом» для себя.

ДеВос стала вторым министром США, которая подала в отставку после произошедших беспорядков в Вашингтоне. Ранее о решении уйти с поста сообщила министр транспорта США Элейн Чао. В открытом письме сотрудникам министерства она написала, что не может остаться в стороне от произошедших событий.

На фоне беспорядков в американской столице в отставку также подали советник Трампа по России и Евразии Райан Тулли и еще четыре сотрудника администрации главы государства. Среди них руководитель аппарата первой леди Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов и демократа Джозефа Байдена в качестве президента страны.

отставка протесты сша Бетси ДеВос
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