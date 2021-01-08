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Осудил нападение на Капитолий Дональд Трамп

12:31 08.01.2021 Фото: © REUTERS / Jim Bourg
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Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на несогласие с итогами голосования.

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Дональд Трамп осудил нападение на Капитолий

Президент США Дональд Трамп осудил насилие во время беспорядков в Капитолии. Об этом американский лидер заявил в двухминутном видеообращении, размещенном в Twitter.
По его словам, участники захвата Капитолия "не представляют" Соединенные Штаты как страну. Глава государства также пообещал, что участники беспорядков "заплатят" за нарушение закона.
"Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром", — сказал президент США.

Он добавил, что в целях безопасности и для изгнания устроивших беспорядки он незамедлительно распорядился применить Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что Нацгвардию, в частности, применяли по распоряжению вице-президента США Майка Пенса.
"Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка", — заключил Трамп.
В Вашингтоне перед утверждением результатов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки, начавшиеся после выступления Трампа на митинге и его очередного заявления о фальсификации выборов. Тысячи сторонников главы государства пришли к зданию конгресса, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в сам Капитолий.
Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице от полученных ранений, жизни еще трех человек унесли происшествия, не связанные с насилием.
Трамп направил в столицу Нацгвардию, а протестующих призвал к порядку. Через несколько часов сторонников президента выдворили из Капитолия, сенат и палата представителей продолжили работу.
После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена главой государства.
Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на несогласие с итогами голосования.

протесты сша Дональд Трамп
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