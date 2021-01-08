Пособие с 3 до 7 лет: Кто не получит повышенное пособие 11 января и что сделать, чтобы получить, разъясняем

Родители детей, которым исполнится 8 лет в марте, в панике. Стоит ли им рассчитывать на двойной размер пособия из-за новой трехступенчатой системы начисления пособия?

Выплата на детей с 3 до 7 лет изменится в России в 2021 году

5 января Владимир Путин провел важное для всех россиян совещание. Он обсудил с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой и министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым пособие на детей с 3 до 7 лет. Как выяснилось, система начисления изменится. С 1 января 2021 года она станет трехступенчатой.

Стандартным размером пособия так и останется 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Эти деньги продолжать получать бедные семьи с детьми. В 2021 году сумма будет равна 5 651 рублю. Меньше на 366 рублей по сравнению с 2020 годом.

Если же такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума. Или 8 477 рублей в Новосибирской области.

Если и это увеличенное пособие также не выводит семью из числа нуждающихся, то родители будут получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. То есть 11 303 рублей.

При этом выплату по новым расчетам произведут лишь после 1 апреля 2021 года. В этот день уже можно начинать подавать заявление на повышенное пособие. Пока что указа или закона президента России о новых правилах начисления пособия нет. Резонным вопросом задались родители тех детей, котором 8 лет исполнится после 1 января 2021 года до 1 апреля 2021 года.

- А как выплатят пособие нам? Не рассчитывать на повышенную выплату? - интересуются россияне.

Надежда на выплату повышенного пособия есть. Ведь закон примут на дату с 1 января 2021 года, про аналогии с прошлым годом, когда появилось новое пособие. Родителям детей, кому исполнится на дату 1 апреля 2021 года нужно подать заявление на повышенное пособие. Соцзащита пересчитает доходы всех семей-заявителей и решит, кому платить 50% от прожиточного минимума на ребенка, кому 75%, а кому 100%. Важный момент - в январе этого года до апреля семьи-получатели продолжат получать пособие в прежнем размере - 50% от ПМ на ребенка. Но в апреле получат разницу в выплате. Если даже ребенку исполнится 8 лет в марте 2021 года и он уже является получателем пособия, то он получит законную разницу в выплате в апреле 2021 года.