Заявила о правоте Гитлера и вызвала возмущение коллег конгрессвумен Мэри Миллер

«Кто владеет молодежью, тот владеет будущим». Этот лозунг Гитлер выдвинул для привлечения молодых людей в ряды Национал-социалистической рабочей партии Германии

Конгрессвумен от штата Иллинойс Мэри Миллер в своей речи у здания конгресса США заявила о правоте нацистского лидера Адольфа Гитлера в одной вещи, чем вызвала возмущение коллег. Об этом сообщает телеканал WCIA.

«Гитлер был прав в одном. Он сказал: "У кого есть молодежь, у того есть будущее"», — сказала Миллер на митинге «Матери за Америку», говоря о создании Гитлером политического движения среди молодежи.

Сразу множество ее коллег возмутились речью конгрессвумен, подчеркнув неуместность упоминания лидера фашистской Германии в положительном контексте. Кроме того, они отметили, что подобные слова, — это неуважение к миллионам людей, погибшим во время геноцида. К высказываниям присоединились также общественные и религиозные организации, включая еврейские общины и Синайский храм.

«Позвольте мне прояснить: Гитлер ничего не сделал правильно. Этой предосудительной риторике нет места в нашей политике», — подчеркнул Джей Роберт Притцкер, губернатор Иллинойса еврейского происхождения. Законодательное собрание штата Иллинойс в своем заявлении призвало Миллер уйти в отставку.

Настоящая цитата, которую неверно пересказала конгрессвумен, звучит как «Кто владеет молодежью, тот владеет будущим». Этот лозунг Гитлер выдвинул для привлечения молодых людей в ряды Национал-социалистической рабочей партии Германии. Этот же принцип был одним из главных в пропаганде партии.