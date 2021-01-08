СМИ: Спецназ «Гром» задержал студента колледжа с наркотиками в гаражах Бердска

У 17-летнего первокурсника обнаружили свыше 6 граммов «соли» альфа-PVP. За покушение на сбыт наркотических веществ ему грозит до 15 лет тюрьмы. Делом занимается Следственный комитет.

Бердского студента задержали с наркотиками

Студента Бердского политехнического колледжа задержали сотрудники наркоконтроля при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» 6 января в Бердске. Задержание произошло в одном из бердских гаражных кооперативов.

Как сообщает КП со ссылкой на собственные источники, в ходе личного досмотра у 17-летнего первокурсника обнаружено и изъято наркотическое средство альфа-PVP, относящиеся к разряду синтетических наркотиков. Общая масса 6,29 граммов. Предположительно, студент намеревался сбыть сильнодействующее вещество на территории Новосибирской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе управления МВД по Новосибирской области, куда обратился «Курьер. Среда. Бердск» за официальной информацией, не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть сей факт. Дежурный офицер пообещал выяснить. Но предположил, что, если речь идет о несовершеннолетнем, то, скорее всего, этим делом занимается Следственный комитет.

Позже в региональном главке МВД "Курьер. Среда. Бердск" сообщили, что подростком, которому инкриминируют покушение на распространение наркотиков, действительно занимается СК.

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