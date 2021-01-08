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Сколько человек заболело коронавирусом в Новосибирской области за сутки на 8 января

12:57 08.01.2021 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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В отделениях интенсивной терапии находятся 162 человека. На ИВЛ – 32 пациента.

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143 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на утро 8 января в регионе зарегистрировано 29 059 случаев COVID-19 (+143 за сутки), в том числе у 1 680 детей. 25 420 человек выздоровели (+92 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 42 года, 61 год, 71 год, 74 года и женщины в возрасте 63 года, 65 лет, 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 1 031 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 162 человека. На ИВЛ – 32 пациента.

Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 766.

В больницы районов области госпитализированы 969 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 091 430 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3 664 жителя региона, 85 544 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 271 обращение, госпитализирован 21 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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