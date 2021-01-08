Когда расскажет о себе и своем трудовом стаже избранный директор ОДМ, открыл тайну Владислав Дубровский

Будущий директор бердского отдела по делам молодежи Владислав Дубровский заверил, что не намерен отвечать на устные запросы от журналистов "Курьер. Среда. Бердск". Рассказать в интервью о фактах своей биографии, трудовом стаже и предполагаемой службе в армии, Дубровский сможет только после официального вступления в должность и отправки письменного запроса от СМИ.
- После моего вступления в должность,т.е. назначения моего официального, по официальному запросу без проблем дам вам интервью по поводу моей личности. Отвечу на все заинтересующие вас вопросы, - заявил сегодня, 8 января, будущий начальник бердского ОДМ Владислав Дубровский.
Конкурс на должность директора ОДМ
Конкурс о назначении нового директора ОДМ в Бердске прошел в конце декабря 2020 года.
К соискателям предъявляли следующие требования:
• высшее образование;
• наличие стажа не менее 5 лет;
• опыт работы в сфере деятельности организации;
• опыт работы на руководящей должности.
На должность претендовали трое - Павел Болотин, Владислав Дубровский и Семен Васеха. Но так как Павел Болотин со временем отозвал свою кандидатуру, выбор происходил между Дубровским и Васехой. По итогу победу одержал 25-летний Владислав Дубровский. Именно его программу развития молодежной политики, предполагающую развитие политического направления среди молодежи, конкурсная комиссия Бердска признала лучшей. Дубровский 5 лет проживает в Бердске. За это время он продолжал трудиться методистом в Центре развития культуры Искитимского района, куда он пришел по окончании Института культуры и молодежной политики при Новосибирском педуниверситете.Как признался сам Владислав Сергеевич, он с сентября 2020 работал в должности ведущего специалиста ОДМ и вник во все тонкости работы каждого «молодежного направления».
Читатели «Курьер. Среда. Бердск» после публикации о назначении нового директора бердского отдела по делам молодежи начали задавать вопросы. Они до сих пор не верят, что 25-летний Владислав Дубровский имеет необходимый стаж и квалификацию, чтобы руководить таким серьезным направлением, как молодежная политика.
- Давайте-ка ради спортивного интереса, так сказать, посчитаем вместе этот самый трудовой и управленческий стаж.
1. Окончание школы = 18 лет. 2. Призыв в армию (даже если и сразу после окончания школы, то не раньше осени)= 18,5 лет. 3. Служба в армии - 1 год, с последующим дембелем (опять же осенью и это ОЧЕНЬ ВАЖНО в наших дальнейших расчётах-подсчётах) = 19,5 лет. 4. Сдача экзаменов и поступление в вуз (с учётом дембеля осенью - не раньше, чем через год после оного) = 20,5 лет. 5. Обучение в вузе с последующим его окончанием — 4,5 года = 25 лет. 6. На данный момент нашему вновь испеченному директору МБУ "ОДМ" 25 лет. 7. Так о каком трудовом стаже вообще может идти речь?! Не говоря уже об управленческом, - написал в редакцию аноним.
Ранее, 7 января, Дубровский сообщил, что работает с 14 лет, поэтому со стажем у него все в порядке. Кроме того, он посоветовал получить исчерпывающую информацию в орготделе мэрии.
Между тем, вице-мэр Бердска Жанна Шурова предоставила «Курьер. Среда. Бердск» характеристику на Владислава Дубровского, которую ему дали в Центре развития культуры Искитимского района — по прежнему месту работы. Судя по отзывам бывших сослуживцев Дубровского, он отвечает заявленным требованиям по опыту организации и работы на руководящих должностях.
Дословная характеристика
Настоящая характеристика выдана Дубровскому Владиславу Сергеевичу, 14 июня 1995 года рождения, работавшему в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр развития культуры Искитимского района» в период с 26.04 2018 по 04.09.2020 в должности методиста.
За время работы в МБУК «ЦРКИр» Дубровский Владислав Сергеевич проявил себя как профессиональный, грамотный сотрудник, добросовестно и ответственно выполняющий свою работу.
Свои должностные обязанности исполнял усердно и высокопрофессионально, проявляя разумную инициативу, в связи с чем неоднократно поощрен руководством учреждения и имеет две благодарности главы Искитимского района.
Дубровский координировал и контролировал работу учреждений культуры Искитимского района по организации и проведению мероприятий разного уровня, в необходимых случаях эффективно оказывал работникам клубных формирований методическую и творческую помощь. Методами коммуникации и обработки деловой информации, в том числе документированной, владеет отлично.
Владислав Сергеевич принимал активное участие в организации и проведении районных и региональных мероприятий, проводимых в сфере деятельности учреждения. На изменения в рабочей (деловой) обстановке реагировал грамотно, проявляя способность в короткие сроки самостоятельно вырабатывать и применять новые подходы к решению внезапно возникающих проблем.
Дубровский выполнял функции заведующего организационно-творческого отдела в период его отсутствия. Управленческие решения принимал верно и быстро, организовывал их своевременную, полную и точную реализацию. Имеет ярко выраженные руководящие качества. Отличается пунктуальностью, высокой требовательностью к себе и стремлением к профессиональному росту.
В отношениях с коллегами деловит, корректен, благожелателен. Неукоснительно придерживается правил и норм деловой этики и порядочности. Зарекомендовал себя инициативным, ответственным и надежным специалистом, способным самостоятельно принимать решения и нести ответственность за результат своей деятельности
Когда вступит в должность
После окончания новогодних каникул бердский отдел по делам молодежи начнет работу с новым руководителем. Официальное назначение новым директором ОДМ Владислава Дубровского, отдельным распоряжением мэра Бердска Евгения Шестернина еще предстоит, вероятно это произойдет 11 января 2021 года.