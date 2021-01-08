Шапка из пуха норки спицами: подробный мастер-класс для шапки-бини

Благодаря широкой цветовой палитре, такие шапочки прекрасно вписываются в разные стили, гармонично выглядят с любым гардеробом.
Шапка очень простая, начинать учиться вязать рекомендую именно с этой модели.
Размер шапки: 56-58 см.
Пряжа “Пух норки”, состав пух норки 90%, нейлон 10%.
Метраж 350м/50 гр.
Расход 1 моток, 2 нити норки , 1 или 2 вспомогательные нити.
Описание шапки – бини из пуха норки
- Набираем 92 петли (+1 для соединения в круг) на круг. спицы № 4.
- Далее вяжем лицевой гладью 21 см.
- Распределяем петли на 4 чулочные спицы пл 23 петли на каждую и делаем убавки по таблице.
Источник: knitka