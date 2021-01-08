Шапка из пуха норки спицами: подробный мастер-класс для шапки-бини

Пряжа из пуха норки - это чрезвычайно мягкая, умеренно пушистая, красиво выглядящая в изделиях пряжа для вязания спицами, нисколько не затеняющая ворсинками узоры.

Шапки-бини отлично вписываются в разные стили Благодаря широкой цветовой палитре, такие шапочки прекрасно вписываются в разные стили, гармонично выглядят с любым гардеробом. Шапка очень простая, начинать учиться вязать рекомендую именно с этой модели. Размер шапки: 56-58 см. Пряжа “Пух норки”, состав пух норки 90%, нейлон 10%. Метраж 350м/50 гр. Расход 1 моток, 2 нити норки , 1 или 2 вспомогательные нити. Описание шапки – бини из пуха норки Набираем 92 петли (+1 для соединения в круг) на круг. спицы № 4.

Далее вяжем лицевой гладью 21 см.

Распределяем петли на 4 чулочные спицы пл 23 петли на каждую и делаем убавки по таблице. Источник: knitka

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