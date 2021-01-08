08.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Шапка из пуха норки спицами: подробный мастер-класс для шапки-бини

14:50 08.01.2021 Фото: knitka
0

Пряжа из пуха норки - это чрезвычайно мягкая, умеренно пушистая, красиво выглядящая в изделиях пряжа для вязания спицами, нисколько не затеняющая ворсинками узоры.

% name% title
Шапки-бини отлично вписываются в разные стили

Благодаря широкой цветовой палитре, такие шапочки прекрасно вписываются в разные стили, гармонично выглядят с любым гардеробом.

Шапка очень простая, начинать учиться вязать рекомендую именно с этой модели.

Размер шапки: 56-58 см.

Пряжа “Пух норки”, состав пух норки 90%, нейлон 10%.

Метраж 350м/50 гр.

Расход 1 моток, 2 нити норки , 1 или 2 вспомогательные нити.

Описание шапки – бини из пуха норки

  • Набираем 92 петли (+1 для соединения в круг) на круг. спицы № 4.
  • Далее вяжем лицевой гладью 21 см.
  • Распределяем петли на 4 чулочные спицы пл 23 петли на каждую и делаем убавки по таблице.

% name% title

Источник: knitka

вязание мастер-класс пух норки шапка-бини
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто научил вас вязать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Воскрес через 3 дня пребывания в морге 56-летний мужчина
15:03 08-01-2021
Воскрес через 3 дня пребывания в морге 56-летний мужчина
Приговорили в США к 12 годам тюрьмы взломавшего JPMorgan хакера Андрея Тюрина
15:00 08-01-2021
Приговорили в США к 12 годам тюрьмы взломавшего JPMorgan хакера Андрея Тюрина
Какие цветы выбрать для душистого цветника: какие летние цветы будут благоухать ароматами весь сезон
14:57 08-01-2021
Какие цветы выбрать для душистого цветника: какие летние цветы будут благоухать ароматами весь сезон
Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников
14:51 08-01-2021
Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников
Шапка из пуха норки спицами: подробный мастер-класс для шапки-бини
14:50 08-01-2021
Шапка из пуха норки спицами: подробный мастер-класс для шапки-бини
Что высадить в аптекарском огороде: разводим цветник из лекарственных растений
14:48 08-01-2021
Что высадить в аптекарском огороде: разводим цветник из лекарственных растений
Заявила о правоте Гитлера и вызвала возмущение коллег конгрессвумен Мэри Миллер 2
14:45 08-01-2021
Заявила о правоте Гитлера и вызвала возмущение коллег конгрессвумен Мэри Миллер
Самолет Новосибирск-Сургут с отказавшим двигателем совершил посадку в Новосибирске
14:42 08-01-2021
Самолет Новосибирск-Сургут с отказавшим двигателем совершил посадку в Новосибирске
Полиция Капитолия подтвердила смерть пятого человека после беспорядков
14:31 08-01-2021
Полиция Капитолия подтвердила смерть пятого человека после беспорядков
Высмеял заявление Зеленского о протестах в США Соловьев 1
14:30 08-01-2021
Высмеял заявление Зеленского о протестах в США Соловьев