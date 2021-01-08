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Надежда Болтенко об избитом подростке в Ояшинском детском доме-интернате: "Я была там с проверкой, ничего не насторожило"

13:51 08.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: pixabay
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По мнению уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области, следствие сделает первые выводы по происшествию уже 11 января.

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Родственники мальчика обратились к СМИ

Вокруг Ояшинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей продолжается скандал. 3 января 2021 года в соцсетях появились страшные фотографии истощенного подростка, со следами побоев на теле, множественными ссадинами и ушибами. Тётя 18-ти летнего Матвея писала, что у парня гематомы на голове, пролежни, были сломаны два пальца, отколот зуб, сломан нос.

- Разве можно в мирное время в государственном учреждении довести ребенка инвалида до смертельного состояния? местная скорая отказалась госпитализировать, ссылаясь на нехватку мест, скорая передала протокол осмотра в полицию, но никто кроме местного участкового не отреагировал! Помогите распространить и добиться справедливости и назначения проверки в данное учреждение. Помощи ждать от местной опеки и прокуратуры бессмысленно! - писала возмущённая Анастасия Грудинина.

Мать мальчика рассказала о жизни сына в социальном учреждении. Полтора года назад Ольга Фатеева овдовела и осталась одна с семью детьми. С тех пор, по её словам, сотрудники органов опеки давили на неё, грозили лишить родительских прав. Её насильно заставили отдать Матвея в интернат, подростка оформили в интернат год назад, 26 декабря 2019 года.

Мать Матвея утверждает, что за время пребывания в интернате сын похудел на 30 кг, кроме многочисленных синяков и ссадин у него оказались сломаны четыре пальца. Мама мальчика вызывала скорую помощь, как только обнаружила, в каком состоянии находится ее сын. Врачи зафиксировали травмы, но госпитализировать его отказались «в связи с нехваткой мест». Врачи факты переломов подтвердили и заявили, что, по всем признакам, это последствие того, что парня привязывали к кровати.

Мы попросили дать комментарии по ситуации вокруг скандала с Ояшинским интернатом уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области. «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 8 января 2021 года связался с Надеждой Болтенко, детским омбудсменом Новосибирской области:

- Ситуация с происшествием в Ояшинском детском интернате находится на контроле в Следственном комитете по области, назначены медико-психологические экспертизы, выясняются все обстоятельства пребывания подростка в доме-интернате. Отзывы родителей о нахождении и лечении детей в этом интернате до сих пор были только положительные. Дети, которые там находятся на лечении, очень сложные, со сложными диагнозами. Ояшинский дом-интернат является одним из крупнейших в России. Весной 2020 года я была там с проверкой, ничего не насторожило. Питание, порядок в палатах, коллектив врачей и педагогов - всё нормально. Сейчас проходят проверки по линии Следственного комитета, министерства труда и социального развития Новосибирской области, дождемся результатов. После 11 января 2021 года, я думаю, история прояснится.

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