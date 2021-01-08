08.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Полыхает мебельная фабрика в Подмосковье. Огнем охвачено 8 000 кв. метров. Смотрите видео

13:48 08.01.2021 Фото: МЧС
0

На месте работают 82 человека и 25 единиц техники.

% name% title
На месте работают 82 человека и 25 единиц техники.

На территории мебельной фабрики в подмосковном городе Раменское загорелся ангар, сообщило областное управление МЧС.
О пожаре на фабрике в поселке станции Бронницы стало известно в 7:30 утра. Первоначально сообщалось, что горит металлический ангар на площади в три тысячи квадратных метров. Позже в главке МЧС уточнили, что площадь пожара возросла до восьми тысяч квадратных метров.
Пожару присвоили вторую категорию сложности. На месте работают 82 человека и 25 единиц техники.

мебельная фабрика пожар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Подожгли?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Воскрес через 3 дня пребывания в морге 56-летний мужчина
15:03 08-01-2021
Воскрес через 3 дня пребывания в морге 56-летний мужчина
Приговорили в США к 12 годам тюрьмы взломавшего JPMorgan хакера Андрея Тюрина
15:00 08-01-2021
Приговорили в США к 12 годам тюрьмы взломавшего JPMorgan хакера Андрея Тюрина
Какие цветы выбрать для душистого цветника: какие летние цветы будут благоухать ароматами весь сезон
14:57 08-01-2021
Какие цветы выбрать для душистого цветника: какие летние цветы будут благоухать ароматами весь сезон
Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников
14:51 08-01-2021
Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников
Шапка из пуха норки спицами: подробный мастер-класс для шапки-бини
14:50 08-01-2021
Шапка из пуха норки спицами: подробный мастер-класс для шапки-бини
Что высадить в аптекарском огороде: разводим цветник из лекарственных растений
14:48 08-01-2021
Что высадить в аптекарском огороде: разводим цветник из лекарственных растений
Заявила о правоте Гитлера и вызвала возмущение коллег конгрессвумен Мэри Миллер 2
14:45 08-01-2021
Заявила о правоте Гитлера и вызвала возмущение коллег конгрессвумен Мэри Миллер
Самолет Новосибирск-Сургут с отказавшим двигателем совершил посадку в Новосибирске
14:42 08-01-2021
Самолет Новосибирск-Сургут с отказавшим двигателем совершил посадку в Новосибирске
Полиция Капитолия подтвердила смерть пятого человека после беспорядков
14:31 08-01-2021
Полиция Капитолия подтвердила смерть пятого человека после беспорядков
Высмеял заявление Зеленского о протестах в США Соловьев 1
14:30 08-01-2021
Высмеял заявление Зеленского о протестах в США Соловьев