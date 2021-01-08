Полыхает мебельная фабрика в Подмосковье. Огнем охвачено 8 000 кв. метров. Смотрите видео

На месте работают 82 человека и 25 единиц техники.

На территории мебельной фабрики в подмосковном городе Раменское загорелся ангар, сообщило областное управление МЧС.

О пожаре на фабрике в поселке станции Бронницы стало известно в 7:30 утра. Первоначально сообщалось, что горит металлический ангар на площади в три тысячи квадратных метров. Позже в главке МЧС уточнили, что площадь пожара возросла до восьми тысяч квадратных метров.

Пожару присвоили вторую категорию сложности. На месте работают 82 человека и 25 единиц техники.