Латук посевной - что это такое и что из него можно сделать?

Салат-латук — что это за растение
Салат-латук – это культивируемый овощ из семейства Астровых. Свое биологическое название Lactuca sativa получил в 1753 году, когда был описан Карлом Линнеем. Латук посевной является травянистым растением, дающим семена в первый год жизни. По сути, это привычный нам, обычный салат. Его не нужно путать с китайским салатом, который мы знаем как пекинская капуста – растение из семейства Крестоцветные.
Кроме международного научного названия имеет имена:
- Головчатый (L. capitata)
- Кудрявый (L. crispa)
- Драгана (L. dregeana)
- Листовой (L. laciniata)
- Пальмовый (L. palmata)
История и распространение
Латук посевной – растение с темным прошлым. Ученым не удалось установить место его происхождения. Есть предположения, что предком является латук компасный, ныне растущий в диком виде на южных берегах Европы, всех побережьях Передней Азии, Северной Африки, в Закавказке и Сибири до самых Алтайских гор.
Распространение по миру
Но разве это имеет значение, если история культуры уходит в доисторическое прошлое. При изучении египетских гробниц в росписях были определены растения, похожие предположительно на салат-ромэн. Чарльз Пикеринг доказывает, что римский овощ известен огородникам с VI века до нашей эры. В повествованиях Геродота говорится, что в 550 г. до н.э. салат был вкусняшкой и подавался к столу царей Персии. В Древнюю Грецию овощ попал из Египта. Изначально его употребляли как лекарственное средство. Латук упоминается всеми известными учеными того времени: Аристотелем, Гиппократом, Диоскоридом, Феофрастом.
Древние римляне сначала употребляли салат как десертное блюдо, позже – как закуску, что способствует перевариванию пищи. При императоре Августе листья начали заготавливать путем маринования смесью из меда и уксуса.
В сельскохозяйственной энциклопедии Византии «Геопоника» (Х век нашей эры) указано несколько видов латука. По каждому приведено описание, время посева, способы ухода.
Со времен походов Карла Великого салат попал в Центральную Европу. В VIII столетии в крупных феодальных поместьях и монастырях были участки orti-horti (родной сад), где латук выращивался в значительных количествах.
Из литературных источников известно, что в 1494 году Lactuca выращивался на острове Изабелла. Об этом указывает Peter Martyr. Niehoff сообщает, что 1647 года от рождества Христова видел культурный вид в Бразилии. В 1565 году Бенцони рассказывал о салате, повсеместно растущем на Гаити.
При Карле I (XIV век) завезен в Англию. Как овощ, салат-латук широко распространился по европейскому континенту. Если во Франции начала XVII века были известны 6 сортов растения, то к 1720 году в Голландии были культивированы 47 сортов.
Страны Восточной Азии более полюбили спаржевые и листовые сорта латука. Кочанные сорта были известны японцам еще в Х веке, но только к концу 1863 года появилось первое описание такой разновидности. После японской войны в страну завезены сорта из США и Франции. Сначала листья использовались для украшения блюд, позже начали возделываться маслянистолистые и хрустяще листовые сорта.
Появление в России
На территории России в XVII веке зеленые растения не садились и не елись. Коренные жители посмеивались над «потреблявшими траву немцами». Промышленное выращивание овощей началось в середине 19 века. Латук получил свою важность на петербургских огородах. В феврале за фунт овоща просили 50 копеек. В грунтовой культуре возделывались сорта: Золотая яблоня, Алжирский, Каменная голова. В условиях защищенного грунта выращивали Штейнкопф, Берлинский желтый.
В 1913 году салат выращивался в северных районах России, Центральном Поволжье, Сибири, Кавказе.
После реконструкции социалистического хозяйствования возле всех крупных городов начали создавать кооперативы огородников. Трудовой кооператив московской области в 1923 году выращивал укроп и латук сортов Берлинский, Жиделевский, Парижский.
Описание салата и его вкус
Листья латука – наиболее древний продукт средиземноморской кухни. В наше время растение культивируется во всех странах мира.
В овощеводстве наиболее распространены три разновидности салата – листовой, полукочанный и кочанный.
Развитие растения начинается с образования розетки прикорневых листьев. После этого начинает развиваться стебель. Он вырастает до 60-120 см, имеет сильное разветвление с цветоносом.
Листья салата латук прикорневые. Имеют светлозеленый, реже красноватый окрас. Имеют различную форму с зубчатым или изрезанным краем. Поверхность может быть гладкой, морщинистой, курчавой или жатой. У полукочанных и кочанных сортов листья смыкаются в головку плоской или округлой формы.
Образуется семя в небольших соцветиях корзинках, собранных в цилиндрические головки. Семянка имеет летучку.
Латук относится к холодостойким культурам, выдерживающим понижение температуры до минус 5 градусов. При этом растение очень требовательно к освещению и влаге.
Древнейшее растение не отличается выраженным вкусом (возможно, именно за это, его так широко любят). С салатом хорошо соединяются свежие овощи, имеющие кислинку.
Овощ является составной частью бутербродов, оберткой для начинки, листовой основой для любого салатного блюда. Листья применяют для крем-супа.
Из салата не нужно делать подложек под горячее мясо или рыбу – лист теряет свою природную красоту.
Химический состав и калорийность
На вкус салат-латук листовой влияет химический состав. Он немного изменяется по природным зонам, технологии выращивания, сезона получения товарного продукта.
Основные показатели питательности в 100 г продукта (свежий латук) приведены в таблице:
|Калорийность
|Белки
|Жиры
|Углеводы
|12 кКал
|1,2 г
|0,3 г
|1,3 г
Употребление латука будет полезным из-за наличия белого сока. В нем содержится лактуцин – натуральное средство для успокоения. Этот алкалоид дает небольшой горький привкус.
В растении в большом количестве содержится фолиевая кислота – основной компонент для кроветворной системы. Используя латук в повседневном рационе, можно укрепить иммунную систему. Салат рекомендуют для беременных женщин.
В значительном количестве листья содержат витамин А. Для людей, употребляющих листовой овощ, он приносит пользу при обмене веществ на клеточном уровне, стимулирует обновление зрительных клеток, замедляет процессы старения.
Наличие витаминов группы В приводит в тонус мышечную ткань, успокаивает нервы. Витамин С повышает сопротивляемость организма воздействию вирусов и бактерий.
В салате присутствуют калий, магний, кальций, фосфор. В свежих листьях находится 8% жизненно необходимого кремния. Этот минерал отвечает за состояние ногтей, волос, упругость сосудов, координацию движений.
Кушать листовой продукт полезно при раннем старении организма, простудных и мочеполовых заболеваниях.
Сбалансированное содержание витаминов ставит латук на особые позиции среди овощной зелени.
В нем содержатся особые вещества, к которым принадлежат каучук, манит, смолы.
Химические исследования подтверждают, что листовые сорта имеют большее количество сухого вещества, аскорбиновой кислоты и каротина, чем кочанные.
Рекомендации по употреблению латука
Собираясь использовать латук огородный в свежем виде, листья держат 20 минут в холодной воде. Это необходимо для более длительного сохранения свежести и сочности.
Листовой салат можно употреблять в свежем, вареном виде. Некоторые рецепты позволяют тушить зелень. Латук листовой можно пожарить с чесноком.
Для приготовления блюда на 4 порции нам понадобится:
- полкилограмма листьев салата,
- по столовой ложке
- рисового вина;
- соевого соуса;
- 5 долек чеснока;
- 2 столовые ложки подсолнечного масла;
- 1 столовая ложка кунжутного масла
- соль, сахар по вкусу.
В небольшом сосуде смешиваем вино, соевый соус, сахар и соль. Разогреваем подсолнечное масло в сковородке с круглым дном, кладем измельченный чеснок и обжариваем 4-5 секунд. Добавляем нарезанный латук, обжариваем до мягкого состояния 1-2 минуты. Вливаем приготовленный соус и томим не более минуты. Главное, не дать потерять зеленого цвета овоща. Жареный лист снимаем с огня, поливаем кунжутным маслом и сразу подаем.
Чем заменить латук в блюдах? Наиболее часто супермаркеты продают в горшечной культуре фриллис – салат зеленый листовой, имеющий остроконечные гофрированные листья. Они хорошо хрустят, поэтому часто заменяют знаменитый Айсберг.
При использовании свежего продукта пользуйтесь такими советами:
- Приобретенную зелень используйте в течении суток.
- Листья промывайте в стоячей воде или под краном с небольшим напором.
- Измельченные листья мыть не нужно. Большее количество питательных веществ уйдет за водою.
- Для сохранения товарного вида латук заправляют на столе.
- Вялый лист можно применять для приготовления супа.
- Салат не держат длительное время на холоде. Он теряет свои свойства.
- Чтобы полностью сохранить полезные вещества, листовый салат надо рвать руками перед самой подачей на стол.
- Пожаренные блюда из латука подают сразу после приготовления.
Правильный выбор и хранение
Салат выбирают, тщательно осматривая внешний вид. Берут свежий упругий овощ без пятен. Черенок должен быть чистым. Потемнение его свидетельствует об испорченности продукта.
Розетку листьев можно поместить в миску с водою. Таким способом овощ можно сохранить на протяжении суток. Сутки можно продержать салат в пищевой пленке, если поместить в холодильник на нижнюю полку. Для этого кочан промывают, дают стечь воде и заворачивают пленкой или помещают в пакет.
Интересные факты
- Латук, что означает это слово? Латинское название рода происходит от слова lac, что дословно переводится, как «молоко». Именно такой сок выделяется из стебля при разрезе.
- Если не убрать растение до осени, то можно наблюдать, как цветет латук. Его метельчатые бутоны настолько невзрачны, что можно спутать из сорняком.
- 56% мирового производства салата находится в Китае. Большая часть продукции потребляется внутри страны. Крупнейшим экспортером мира является Испания.
- Салат-латук – единственный представитель рода, возделываемый с коммерческой целью.
- Культурный вид латука возделывается для питания людей, однако зеленые листики хорошо поедаются домашними животными и птицей. Он имеет прекрасный вид на клумбах.
- Из стебля растения получают латекс, широко применяемый гомеопатами.
Заключение
Теперь вы точно знаете что такое латук и откуда пошло его имя. Загадочное невзрачное растение без особого вкуса находит все больше и больше поклонников. На сегодня оно заняло свое почетное место среди всех салатных овощей. Вырастить его можно в горшечной культуре на окне квартиры.
Источник: sadgrad