Латук посевной - что это такое и что из него можно сделать?

Знакомимся с представителем зеленных культур – салатом-латук. Что это за растение, как выглядит салат листовой, в чем его ценность и возможный способ употребления – на эти и другие вопросы ответим в нашей статье.

По сути, это привычный нам, обычный салат

Салат-латук — что это за растение

Салат-латук – это культивируемый овощ из семейства Астровых. Свое биологическое название Lactuca sativa получил в 1753 году, когда был описан Карлом Линнеем. Латук посевной является травянистым растением, дающим семена в первый год жизни. По сути, это привычный нам, обычный салат. Его не нужно путать с китайским салатом, который мы знаем как пекинская капуста – растение из семейства Крестоцветные.

Кроме международного научного названия имеет имена:

Головчатый (L. capitata)

(L. capitata) Кудрявый (L. crispa)

(L. crispa) Драгана (L. dregeana)

(L. dregeana) Листовой (L. laciniata)

(L. laciniata) Пальмовый (L. palmata)

История и распространение

Латук посевной – растение с темным прошлым. Ученым не удалось установить место его происхождения. Есть предположения, что предком является латук компасный, ныне растущий в диком виде на южных берегах Европы, всех побережьях Передней Азии, Северной Африки, в Закавказке и Сибири до самых Алтайских гор.

Распространение по миру

Но разве это имеет значение, если история культуры уходит в доисторическое прошлое. При изучении египетских гробниц в росписях были определены растения, похожие предположительно на салат-ромэн. Чарльз Пикеринг доказывает, что римский овощ известен огородникам с VI века до нашей эры. В повествованиях Геродота говорится, что в 550 г. до н.э. салат был вкусняшкой и подавался к столу царей Персии. В Древнюю Грецию овощ попал из Египта. Изначально его употребляли как лекарственное средство. Латук упоминается всеми известными учеными того времени: Аристотелем, Гиппократом, Диоскоридом, Феофрастом.

Древние римляне сначала употребляли салат как десертное блюдо, позже – как закуску, что способствует перевариванию пищи. При императоре Августе листья начали заготавливать путем маринования смесью из меда и уксуса.

В сельскохозяйственной энциклопедии Византии «Геопоника» (Х век нашей эры) указано несколько видов латука. По каждому приведено описание, время посева, способы ухода.

Со времен походов Карла Великого салат попал в Центральную Европу. В VIII столетии в крупных феодальных поместьях и монастырях были участки orti-horti (родной сад), где латук выращивался в значительных количествах.

Из литературных источников известно, что в 1494 году Lactuca выращивался на острове Изабелла. Об этом указывает Peter Martyr. Niehoff сообщает, что 1647 года от рождества Христова видел культурный вид в Бразилии. В 1565 году Бенцони рассказывал о салате, повсеместно растущем на Гаити.

При Карле I (XIV век) завезен в Англию. Как овощ, салат-латук широко распространился по европейскому континенту. Если во Франции начала XVII века были известны 6 сортов растения, то к 1720 году в Голландии были культивированы 47 сортов.

Страны Восточной Азии более полюбили спаржевые и листовые сорта латука. Кочанные сорта были известны японцам еще в Х веке, но только к концу 1863 года появилось первое описание такой разновидности. После японской войны в страну завезены сорта из США и Франции. Сначала листья использовались для украшения блюд, позже начали возделываться маслянистолистые и хрустяще листовые сорта.

Появление в России

На территории России в XVII веке зеленые растения не садились и не елись. Коренные жители посмеивались над «потреблявшими траву немцами». Промышленное выращивание овощей началось в середине 19 века. Латук получил свою важность на петербургских огородах. В феврале за фунт овоща просили 50 копеек. В грунтовой культуре возделывались сорта: Золотая яблоня, Алжирский, Каменная голова. В условиях защищенного грунта выращивали Штейнкопф, Берлинский желтый.

В 1913 году салат выращивался в северных районах России, Центральном Поволжье, Сибири, Кавказе.

После реконструкции социалистического хозяйствования возле всех крупных городов начали создавать кооперативы огородников. Трудовой кооператив московской области в 1923 году выращивал укроп и латук сортов Берлинский, Жиделевский, Парижский.

Описание салата и его вкус

Листья латука – наиболее древний продукт средиземноморской кухни. В наше время растение культивируется во всех странах мира.

В овощеводстве наиболее распространены три разновидности салата – листовой, полукочанный и кочанный.

Развитие растения начинается с образования розетки прикорневых листьев. После этого начинает развиваться стебель. Он вырастает до 60-120 см, имеет сильное разветвление с цветоносом.

Листья салата латук прикорневые. Имеют светлозеленый, реже красноватый окрас. Имеют различную форму с зубчатым или изрезанным краем. Поверхность может быть гладкой, морщинистой, курчавой или жатой. У полукочанных и кочанных сортов листья смыкаются в головку плоской или округлой формы.

Образуется семя в небольших соцветиях корзинках, собранных в цилиндрические головки. Семянка имеет летучку.

Латук относится к холодостойким культурам, выдерживающим понижение температуры до минус 5 градусов. При этом растение очень требовательно к освещению и влаге.

Древнейшее растение не отличается выраженным вкусом (возможно, именно за это, его так широко любят). С салатом хорошо соединяются свежие овощи, имеющие кислинку.

Овощ является составной частью бутербродов, оберткой для начинки, листовой основой для любого салатного блюда. Листья применяют для крем-супа.

Из салата не нужно делать подложек под горячее мясо или рыбу – лист теряет свою природную красоту.

Химический состав и калорийность

На вкус салат-латук листовой влияет химический состав. Он немного изменяется по природным зонам, технологии выращивания, сезона получения товарного продукта.

Основные показатели питательности в 100 г продукта (свежий латук) приведены в таблице:

Калорийность Белки Жиры Углеводы 12 кКал 1,2 г 0,3 г 1,3 г

Употребление латука будет полезным из-за наличия белого сока. В нем содержится лактуцин – натуральное средство для успокоения. Этот алкалоид дает небольшой горький привкус.

В растении в большом количестве содержится фолиевая кислота – основной компонент для кроветворной системы. Используя латук в повседневном рационе, можно укрепить иммунную систему. Салат рекомендуют для беременных женщин.

В значительном количестве листья содержат витамин А. Для людей, употребляющих листовой овощ, он приносит пользу при обмене веществ на клеточном уровне, стимулирует обновление зрительных клеток, замедляет процессы старения.

Наличие витаминов группы В приводит в тонус мышечную ткань, успокаивает нервы. Витамин С повышает сопротивляемость организма воздействию вирусов и бактерий.

В салате присутствуют калий, магний, кальций, фосфор. В свежих листьях находится 8% жизненно необходимого кремния. Этот минерал отвечает за состояние ногтей, волос, упругость сосудов, координацию движений.

Кушать листовой продукт полезно при раннем старении организма, простудных и мочеполовых заболеваниях.

Сбалансированное содержание витаминов ставит латук на особые позиции среди овощной зелени.

В нем содержатся особые вещества, к которым принадлежат каучук, манит, смолы.

Химические исследования подтверждают, что листовые сорта имеют большее количество сухого вещества, аскорбиновой кислоты и каротина, чем кочанные.

Рекомендации по употреблению латука

Собираясь использовать латук огородный в свежем виде, листья держат 20 минут в холодной воде. Это необходимо для более длительного сохранения свежести и сочности.

Листовой салат можно употреблять в свежем, вареном виде. Некоторые рецепты позволяют тушить зелень. Латук листовой можно пожарить с чесноком.

Для приготовления блюда на 4 порции нам понадобится:

полкилограмма листьев салата,

по столовой ложке рисового вина; соевого соуса;

5 долек чеснока;

2 столовые ложки подсолнечного масла;

1 столовая ложка кунжутного масла

соль, сахар по вкусу.

В небольшом сосуде смешиваем вино, соевый соус, сахар и соль. Разогреваем подсолнечное масло в сковородке с круглым дном, кладем измельченный чеснок и обжариваем 4-5 секунд. Добавляем нарезанный латук, обжариваем до мягкого состояния 1-2 минуты. Вливаем приготовленный соус и томим не более минуты. Главное, не дать потерять зеленого цвета овоща. Жареный лист снимаем с огня, поливаем кунжутным маслом и сразу подаем.

Чем заменить латук в блюдах? Наиболее часто супермаркеты продают в горшечной культуре фриллис – салат зеленый листовой, имеющий остроконечные гофрированные листья. Они хорошо хрустят, поэтому часто заменяют знаменитый Айсберг.

При использовании свежего продукта пользуйтесь такими советами:

Приобретенную зелень используйте в течении суток. Листья промывайте в стоячей воде или под краном с небольшим напором. Измельченные листья мыть не нужно. Большее количество питательных веществ уйдет за водою. Для сохранения товарного вида латук заправляют на столе. Вялый лист можно применять для приготовления супа. Салат не держат длительное время на холоде. Он теряет свои свойства. Чтобы полностью сохранить полезные вещества, листовый салат надо рвать руками перед самой подачей на стол. Пожаренные блюда из латука подают сразу после приготовления.

Правильный выбор и хранение

Салат выбирают, тщательно осматривая внешний вид. Берут свежий упругий овощ без пятен. Черенок должен быть чистым. Потемнение его свидетельствует об испорченности продукта.

Розетку листьев можно поместить в миску с водою. Таким способом овощ можно сохранить на протяжении суток. Сутки можно продержать салат в пищевой пленке, если поместить в холодильник на нижнюю полку. Для этого кочан промывают, дают стечь воде и заворачивают пленкой или помещают в пакет.

Интересные факты

Латук, что означает это слово? Латинское название рода происходит от слова lac, что дословно переводится, как «молоко». Именно такой сок выделяется из стебля при разрезе. Если не убрать растение до осени, то можно наблюдать, как цветет латук. Его метельчатые бутоны настолько невзрачны, что можно спутать из сорняком. 56% мирового производства салата находится в Китае. Большая часть продукции потребляется внутри страны. Крупнейшим экспортером мира является Испания. Салат-латук – единственный представитель рода, возделываемый с коммерческой целью. Культурный вид латука возделывается для питания людей, однако зеленые листики хорошо поедаются домашними животными и птицей. Он имеет прекрасный вид на клумбах. Из стебля растения получают латекс, широко применяемый гомеопатами.

Заключение

Теперь вы точно знаете что такое латук и откуда пошло его имя. Загадочное невзрачное растение без особого вкуса находит все больше и больше поклонников. На сегодня оно заняло свое почетное место среди всех салатных овощей. Вырастить его можно в горшечной культуре на окне квартиры.

Источник: sadgrad